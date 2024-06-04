Doğan Alemdar: EURO 2024'te başarılı olacağız - Son Dakika
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Doğan Alemdar: EURO 2024'te başarılı olacağız

Doğan Alemdar: EURO 2024\'te başarılı olacağız

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) geniş aday kadrosunda bulunan Doğan Alemdar, organizasyonda önemli başarılar elde edeceklerine inandığını söyledi. Doğan, takıma inandığını ve gruptan çıkacaklarını düşündüğünü belirtti. Ayrıca genç oyuncuların A Milli Takım ile birlikte kamp yapmasının kendileri için iyi bir fırsat olduğunu ifade etti.

04.06.2024 11:23
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A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) geniş aday kadrosunda bulunan Doğan Alemdar, organizasyonda önemli başarılar elde edeceklerine inandığını söyledi.

A Milli Futbol Takımı kadrosunda olmasına rağmen İskoçya maçı için Ümit Milli Futbol Takımı'na gönderilen Doğan, AA muhabirine, EURO 2024'ü değerlendirdi.

Takıma inandığını vurgulayan Doğan, "Bence başarılı olacağız. Gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. Çünkü o kalitemiz var. Genç bir kadromuz var, hocamız böyle bir seçim yaptı. Birbirinden kaliteli ve yetenekli oyuncular var. İnşallah üç maçı da en güzel şekilde geçirip gruplardan çıkmayı planlıyoruz. Final aşamalarına gitmek neden olmasın, o kalitemiz var. Gruptan çıkmadan önce grup maçlarında Hırvatistan'a karşı oynadığımız futbol inanılmazdı, evimizde oynadığımız maçlarda kalitemizi gösterdik. Bunu yapabilecek potansiyelimiz bence var." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı kadrosunda çok önemli kalecilerle rekabet halinde olduğunu dile getiren 21 yaşındaki eldiven, "Hepsi birbirinden iyi insan ve iyi kaleci. Bu ülkemize yarar bir şey olacağı için kim daha faydalı olacaksa onun olmasını isteriz. Orada olmayı hak ediyoruz. Orada başarılı olmayı da hak ediyoruz. Umarım hak eden oynar." diye konuştu.

Geniş kadroda adını görünce çok gururlandığını söyleyen Doğan, "EURO 2024 herkesin hayali, ben de ismimi görünce çok mutlu oldum, çok gururlandım. Salı günü milli takım kampına tekrar katılacağız, orada da A Milli Takım'la birlikte olacağız. Tekrar oraya geçiş yapacağım için çok mutluyum. Geniş kadroda olmak apayrı bir his." değerlendirmesinde bulundu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın genç oyunculara ilgisinin kendilerini sevindirdiğini aktaran Doğan, İtalya'da A ve Ümit Milli Futbol takımlarının birlikte yapacağı kampın kendilerini heyecanlandırdığını aktararak, "Planlamaya bakıldığında A Milli Takım ile Ümit Milli Takım ilk defa bir araya gelecek. Bizim gibi genç oyuncular adına bence çok güzel planlama. Kendimizi gösterme açısından çok güzel bir düşünce. İnşallah orada da A Milli Takımımız ile birlikte kamp geçirirken oradaki ortamın bizim gibi genç oyunculara iyi geleceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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