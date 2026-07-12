Doğan Alemdar: Rekabet Başarı Getirir

BEŞİKTAŞ'ın yeni transferi Doğan Alemdar, "Bence iki taraf için de çok güzel olacak. Çünkü ortada bir rekabet var. Bu rekabet de her zaman başarı getirmiştir. Nübel'le Beşiktaş'ın başarısı için rekabet içinde olacağız" dedi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Doğan Alemdar Slovakya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Siyah-beyazlı formayı giymekten büyük mutluluk duyduğunu belirten genç kaleci, rekabetin takıma başarı getireceğine inandığını söyledi. Doğan Alemdar, taraftar desteğinden forma numarasına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş forması altında elinden gelenin en iyisini yapmak için mücadele edeceğini ifade eden Doğan Alemdar, "Burada olduğum için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Bunu sizler de hissediyorsunuzdur. Beşiktaş forması altında elimden geldiğince sahada en iyi şekilde her şeyimi vermek için mücadele edeceğim. Takım arkadaşlarıma yardımcı olacağım. Burada olmaktan gururlu ve mutluyum. İnşallah hikayenin sonu da güzel olur" sözlerini sarf etti.

'REKABET HER ZAMAN BAŞARIYI GETİRECEKTİR'

Takımdaki kaleci rekabetine de değinen Doğan Alemdar, Nübel ile birlikte Beşiktaş'a katılmalarının hem kendileri hem de takım adına olumlu sonuçlar doğuracağını belirterek, "Nübel de çok önemli bir isim. Almanya'da futbol oynadı, buraya geldi. Ben de Türk doğumlu olarak burada mücadele ediyorum, Beşiktaş'a geldik. İkimiz de aynı anda geldik. Bence iki taraf için de çok güzel olacak. Çünkü ortada bir rekabet var. Bu rekabet de her zaman başarı getirmiştir. Nübel'le Beşiktaş'ın başarısı için rekabet içinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Rekabetin önemini bir kez daha vurgulayan genç kaleci, "Önemli olan Nübel'in de benim de buraya aynı anda gelmemiz. Rekabet her zaman başarıyı getirecektir. Ben burada olmaktan çok mutluyum. İnşallah sahada ikimizin de elimizden en iyisini vereceğimize inanıyorum" diye konuştu.

'80 NUMARANIN BENİM İÇİN ÖZEL BİR ANLAMI VAR'

Forma numarasıyla ilgili de konuşan Doğan Alemdar, 80 numarayı tercih etmesinin özel bir nedeni olduğunu belirterek, "80 numaranın benim için özel anlamı var. Annemin doğum tarihi. Başakşehir'de o forma numarasını almıştım. Önceki sezonda da Rennes'de o forma numarasını almıştım ama kalamamıştım. Ailem, annem benim için çok değerli. Benim için önemli bir numara" dedi.

'OLAITAN DA BÜYÜK İHTİMALLE ÇOK MUTLU OLDU'

Takım arkadaşı Olaitan'ın transfer haberini aldıktan sonra kendisine mesaj attığını söyleyen Doğan Alemdar, "Diğer takım arkadaşlarım gibi Olaitan da bana mesaj attı. Büyük ihtimalle o da çok mutlu oldu. Buradan biraz bahsetti, ortamından bahsetti. Büyük bir camia olduğunu zaten ben biliyorum. Ondan da bahsetti. Geçmişte de güzel bir arkadaşlığımız vardı. İnşallah birlikte güzel başarılara imza atarız" ifadelerini kullandı.

'TARAFTAR BENİ ÇOK ETKİLEMİŞTİ'

Beşiktaş taraftarının atmosferinden daha önce etkilendiğini dile getiren Doğan Alemdar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Pandemi döneminde Beşiktaş'a karşı forma giymiştim. Sonrasında Başakşehir'e transfer olduğum zaman o sıra tribündeydim. Taraftar beni çok etkilemişti. İnşallah elimden gelenin en iyisini verip taraftarlarımızla birlikte mutlu bir son yaşarız."