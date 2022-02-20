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Doğukent'te seyirci rekoru kırıldı - Son Dakika

Doğukent'te seyirci rekoru kırıldı

20.02.2022 12:49
Doğukent'te seyirci rekoru kırıldı

Doğukent Stadyumu, bu yana en yüksek seyirci sayısına Elazığspor-1954 Kelkit Belediyespor maçında ulaştı.

Doğukent Stadyumu, bu yana en yüksek seyirci sayısına Elazığspor-1954 Kelkit Belediyespor maçında ulaştı.

TFF 3. Lig 1. Grup 23. haftasında konuk ettiği 1954 Kelkit Belediyespor'a 2-1 mağlup olan Elazığspor, sezonun en yüksek seyirci sayısına ulaştı. Edinilen bilgilere göre müsabakayı bin 499 biletli seyirci takip etti ve bu rakam Doğukent Stadı'nın kuruluşundan bu yana en yüksek seyirci sayısı olarak kayıtlara geçti.

Müsabakada 155 resmi ve 25 özel güvenlik elemanı görev yaptı. - ELAZIĞ

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Doğukent'te seyirci rekoru kırıldı Doğukent'te seyirci rekoru kırıldı TFF 3. Lig: Elazığspor: 1 1954 Kelkit Belediyespor: 2 TFF 3. Lig: Elazığspor: 1 1954 Kelkit Belediyespor: 2 Elazığspor'un forvetine 2 maçtan men cezası Elazığspor'un forvetine 2 maçtan men cezası

Futbol Federasyonu, Elazığspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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