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Doğuştan engelli genç yüzücü milli takıma seçildi - Son Dakika
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Doğuştan engelli genç yüzücü milli takıma seçildi

25 yaşındaki Beyza Nur Sezgin, doğuştan bacakları ve sol kolu olmamasına rağmen yüzme sporunda büyük başarılar elde etti. Ankara'da yapılan milli takım seçme yarışmalarında altın madalya kazanan Beyza Nur, hayalini kurduğu milli takıma seçilmeyi başardı. Şimdi Avrupa Şampiyonası'nda milli takım formasıyla yarışacak olan genç sporcu, engelli bireylere örnek olmayı hedefliyor.

Doğuştan engelli genç yüzücü milli takıma seçildi
17.01.2024 - 11:11,
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Doğuştan bacakları ve sol kolu olmayan 25 yaşındaki Beyza Nur Sezgin'in milli takım hayali gerçek oldu.

Ordu'da yaşayan Beyza Nur'un hayatı, 11 yaşında Ordu Gençlik Spor Kulübünde tanıştığı yüzmeyle değişti. Sporla sosyalleşen Beyza Nur, bugüne kadar katıldığı birçok şampiyonada madalya kazandı.

En son Ankara'da 12-14 Aralık 2023'te yapılan milli takım seçme yarışmalarında 50 metre kurbağalamada altın madalya kazanan Beyza Nur, hayalini kurduğu milli takıma seçilmeyi başardı.

Kariyerini Ordu Gençlik Spor Kulübünde sürdüren Beyza Nur, Altınordu ilçesindeki olimpik yüzme havuzunda haftanın belli günlerinde antrenmanlarını sürdürüyor.

25 yaşındaki Beyza Nur Sezgin, AA muhabirine, çok severek başladığı yüzmeyi yaklaşık 14 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

Şimdiye kadar katıldığı yarışmalarda 14 madalya kazandığına işaret eden Beyza Nur, "En büyük hayallerinden biri milli takıma seçilebilmekti. Çok çalıştım ve bunu başardım. Bu başarıyı elde ederken diğer özel bireylere de örnek olduğumu düşünüyorum." dedi.

Beyza Nur, başarılarını sürdürmek istediğini dile getirerek, "Bu başarı burada kalmayacak. Bundan sonra milli takım forması altında Avrupa, dünya ve paralimpik oyunlarında da başarılar elde etmek istiyorum." diye konuştu.

Antrenörü Onur Özkan sayesinde bulunduğu yere geldiğini, başarısını düzenle antrenman ve disipline bağladığını anlatan Beyza Nur, milli takımdaki antrenörleriyle yeni başarılar elde etmek için çalışacağını kaydetti.

"Bu spor sayesinde özgüvenim oldukça arttı"

Beyza Nur Sezgin, ailesinin desteğiyle engelleri birer birer aştığını vurgulayarak, "Tüm velililere engelli çocuklarını sporla tanıştırmalarını tavsiye ediyorum. Benim spor sayesinde öz güvenim oldukça arttı. Onlar da benim gibi başarabilir. Tüm engelli kardeşlerimin benim gibi bu duyguyu ve başarıyı hissetmesini istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mart ayında İtalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda, milli takımla ilk sınavına çıkacağını belirten Beyza Nur, altın madalya hedeflediğini sözlerine ekledi.

Sporcunun antrenörü Onur Özkan ise Beyza Nur'un çok azimli olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Sporcum hiçbir zaman vazgeçmedi ve hep başarı odaklı çalıştı. Çok istikrarlı ve kararlı bir sporcu. Bu azmin de karşılığını milli takıma yükselerek göstermiş oldu. Beyza Nur, martta İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'na katılacak. Kendisinden madalya bekliyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kaynak: AA
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