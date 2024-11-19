Doğuştan işitme engelli vatandaşın ilk duyduğu "Osimhen" oldu - Son Dakika
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Doğuştan işitme engelli vatandaşın ilk duyduğu "Osimhen" oldu

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Doğuştan tek taraflı işitme kaybı bulunan vatandaşın, tedavi sonrası sağ kulağıyla duyduğu ilk isim Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen oldu. Vatandaşın gözyaşlarını tutamadığı o anlar, kısa sürede viral oldu

19.11.2024 18:53
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Galatasaray, sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, kısa sürede sarı kırmızılı taraftarların gönlünde taht oldu. Geldiği günden bu yana en çok konuşulan isimlerden biri olan Nijeryalı golcü, bu sefer de bambaşka bir olayla gündem oldu.

İŞİTME ENGELLİ VATANDAŞ, İLK ONUN İSMİNİ DUYDU

Doğuştan tek taraflı işitme kaybı bulunan bir vatandaş, tedavi sonrası telefonun sarıldı ve sevdiklerini aradı. Karşısındaki kişiye "Osimhen" demesini isteyen vatandaşın sağ kulağıyla duyduğu ilk isim Osimhen oldu. Aynı zamanda Galatasaray taraftarı olan kişinin o anlarda gözyaşlarını tutamadığı da görüldü.

O ANLAR VİRAL OLDU

Doğuştan tek taraflı işitme kaybı bulunan bir vatandaşın tedavi sonrasındaki bu anları sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede viral oldu. Söz konusu video özellikle sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından çokça etkileşim aldı.

Doğuştan işitme engelli vatandaşın ilk duyduğu "Osimhen" oldu

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Son Dakika Spor Doğuştan işitme engelli vatandaşın ilk duyduğu 'Osimhen' oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ferhat Eser:
    Keşke fener deseydi kahkaha atardınız 1 2 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Kapçık ferhat 0 0 Yanıtla
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