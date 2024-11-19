Galatasaray, sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, kısa sürede sarı kırmızılı taraftarların gönlünde taht oldu. Geldiği günden bu yana en çok konuşulan isimlerden biri olan Nijeryalı golcü, bu sefer de bambaşka bir olayla gündem oldu.
Doğuştan tek taraflı işitme kaybı bulunan bir vatandaş, tedavi sonrası telefonun sarıldı ve sevdiklerini aradı. Karşısındaki kişiye "Osimhen" demesini isteyen vatandaşın sağ kulağıyla duyduğu ilk isim Osimhen oldu. Aynı zamanda Galatasaray taraftarı olan kişinin o anlarda gözyaşlarını tutamadığı da görüldü.
Doğuştan tek taraflı işitme kaybı bulunan bir vatandaşın tedavi sonrasındaki bu anları sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede viral oldu. Söz konusu video özellikle sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından çokça etkileşim aldı.
Son Dakika › Spor › Doğuştan işitme engelli vatandaşın ilk duyduğu 'Osimhen' oldu - Son Dakika
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