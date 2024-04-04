Muş Alparslan Üniversitesi, HADO Üniversiteler Arası 1. Lig Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor - Son Dakika
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Muş Alparslan Üniversitesi, HADO Üniversiteler Arası 1. Lig Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor

Muş Alparslan Üniversitesi, HADO Üniversiteler Arası 1. Lig Türkiye Şampiyonası\'na hazırlanıyor

Muş Alparslan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Mehmet Furkan Şahin, e-spor HADO'yu yaygınlaştırmak amacıyla kurduğu takımı, HADO Üniversiteler Arası 1. Lig Türkiye Şampiyonası'na hazırlıyor. Şahin, 8 kişilik takım kurarak, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca düzenlenecek şampiyonanın hazırlıklarına başladı. Takım, Türkiye Şampiyonası'ndan derece ile dönmeyi hedefliyor.

04.04.2024 11:15
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Muş Alparslan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Mehmet Furkan Şahin, e- spor HADO'yu yaygınlaştırmak amacıyla kurduğu takımı, HADO Üniversiteler Arası 1. Lig Türkiye Şampiyonası'na hazırlıyor.

Üniversitede 2 yıl önce doktora tezi hazırlamaya başlayan Şahin, yaptığı çalışmalar sırasında, oyun ve teknoloji birleştirilerek tasarlanan artırılmış gerçeklik sporu HADO ile tanıştı.

Çocukların yıllar önce sokaklarda oynadığı popüler oyunlardan biri olan yakan topun dijital haline benzeyen bu sporu gençlere tanıtmak isteyen Şahin, Muş Alparslan Üniversitesi bünyesinde HADO takımı kurmaya karar verdi.

Tezinin yayınlanmasının ardından HADO antrenörü olarak görevlendirilen Şahin, 8 kişilik takım kurarak, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca 1-5 Mayıs'ta düzenlenecek HADO Üniversiteler Arası 1. Lig Türkiye Şampiyonası'nın hazırlıklarına başladı.

Kentin ilk HADO takımında yer alan üniversite öğrencileri, Türkiye Şampiyonası'ndan derece ile dönmeyi hedefliyor.

Şahin: "3 bin öğrenci arasından en iyi 8 kişiyi takımımıza seçtik"

Öğretim görevlisi Mehmet Furkan Şahin, AA muhabirine, HADO'nun yeni gelişmekte olan bir teknoloji sporu olduğunu söyledi.

Fiziksel aktiviteyi de içinde barındıran HADO'yu federasyon vasıtasıyla üniversite öğrencileriyle buluşturduklarını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Teknoloji günlük hayatın her alanında olduğu gibi artık spor alanında da var. Teknoloji yeni branşları hayatımıza katıyor. HADO'da bu sporlardan biri. HADO ile ilk doktora tezimde tanıştım. Daha sonrasında rektörümüzün girişimleriyle HADO ekibini üniversitemize davet ettik. İlk kez üniversiteler arasında yarışacak HADO takımımızı da bu sayede oluşturduk. Üniversiteler Arası 1. Lig Türkiye Şampiyonası'na Muş Alparslan Üniversitesi olarak katılacağız. Antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Federasyon sayesinde HADO ekibi, üniversitelere giderek takımların antrenman yapmasını sağlıyor. Ayrıca öğrencilere bu sporu tanıtıyor."

Amaçlarının HADO sporuna daha çok yoğunlaşıp, milli takıma oyuncu kazandırmak olduğunu belirten Şahin, "HADO ekibi üniversiteye sistemi kurduktan sonra, öğrencilerin bu sporu deneyimlemesi için duyuru yaptık. Çok güzel bir ilgiyle karşılaştık. Yaklaşık 3 bin öğrencimiz gelip bu sporu deneyimledi. Bunlar arasından en iyi 8 kişiyi takımımıza seçtik. Türkiye Şampiyonası'nda 8 sporcuyla mücadele edeceğiz. Antrenmanlarımız sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Demirci: "Oynamaya başladığımda tam bana göre olduğunu anladım"

HADO sporcusu Şevval Demirci, Muş Alparslan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünde okuduğunu, hocası sayesinde HADO ile tanıştığını dile getirdi.

Takımın oluşturulacağını öğrendiklerinde başvuru yaptıklarını anlatan Demirci, "Bu kadar kişinin önünde oynamak çok heyecanlıydı. Sanal gözlükler takılıyordu, bambaşka bir deneyim ve heyecan vardı. Oynamaya başladığımda tam bana göre olduğunu anladım. Arkadaşlarımla 1-5 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek yarışmalara katılacağız. Üç gündür burada eğitim alıyoruz. Güzel, heyecanlı ve eğlenceli geçiyor." şeklinde konuştu.

Antrenörlük bölümü öğrencisi Yunus Önder de "Bu sporla ilgili duyuru yapıldığında merak ettim. İlk başta çok ön yargılı yaklaştım. İlk deneyimden sonra bir heyecan yaratmaya başladı. Şimdi oynadıkça insanın oynayası geliyor. Seçmelerde takıma katıldım. Şimdi üniversite adına yarışacağız." diye konuştu.

Duraslan: "Yarışmaya 40'ın üzerinde üniversite takımını bekliyoruz"

HADO Türkiye Operasyon Direktörü Can Duraslan, bu branşı üniversitelere tanıtmak ve takımlar kurmak için faaliyet yürüttüklerini anlattı.

Muş Alparslan Üniversitesi öğrencilerine HADO'yu tanıtma ve deneyim yaşatma fırsatı bulduklarını ifade eden Duraslan, şunları kaydetti:

"HADO artırılmış gerçeklik teknolojisiyle yapılan bir spordur. Aslında geleneksel sporların yenilenmiş ve güncellenmiş bir versiyonu olarak düşünebiliriz. Çocukluğumuzda oynadığımız yakan topun 2024'e güncellenmiş versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Sınırsız topla hareket ederek ve son teknolojiyi kullanarak yaptığımız yüksek aktiviteli eğlenceli bir faaliyet. Üniversite öğrencisi sporcular ve antrenörler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Onların HADO'nun neferi olmalarını istiyoruz. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmaya 40'ın üzerinde üniversite takımının katılmasını bekliyoruz. Bunların bir kısmı Süper Lig takımları ve daha önce katılmış olanlar. Bir kısmı ise bu yıl ilk defa katılacak. Muş Alparslan Üniversitesi de ilk kez katılacaklar arasında."

Geleneksel yakan topun dijital versiyonu HADO, 3'er kişiden oluşan 2 takımın 80 saniyede karşılıklı teknolojik ekipmanlar takarak 3 set üzerinden mücadele ettiği bir oyun.

Türkiye E- Spor Federasyonu bünyesinde faaliyet gösteren artırılmış gerçeklik oyunu HADO'ya olan ilgi, son dönemde giderek artıyor.

Kaynak: AA

Mehmet Furkan, Türkiye, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muş Alparslan Üniversitesi, HADO Üniversiteler Arası 1. Lig Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor - Son Dakika

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