Doların zirveyi görmesiyle ilgili Fenerbahçeli Sipahioğlu'ndan kulüplere çağrı geldi: Derhal kapanın

Asgari ücret zammının sürpriz kazananı onlar oldu! Devletten yıllık 30 bin lira alacaklar

Başkan Ali Koç döneminde 3 yıl yönetim kurulu üyeliği ve iletişimden sorumlu yöneticilik yapan Metin Sipahioğlu, yükselen döviz kuru sonrası sosyal medyadan başta Fenerbahçe olmak üzere spor kulüplerine çağrı yaptı.

İşte Metin Sipahioğlu'nun açıklamaları:

"ÜLKEMİZE GÜÇ, KUVVET DİLERİM"

"Mevcut kur fiyatlarının ve ekonomik sayıların gidişatı noktasında, tüm ülkemize ve milletimize güç, kuvvet dilerim. Spor dünyamıza gelince; özellikle büyük borç sarmalında olan kulüplerin işi artık çok zor. Fenerbahçemiz'de de bir küçülme, kemer sıkma mecburi gibi duruyor.

"5 MİLYAR LİRA BORÇ DEMEK"

Bu mecburi küçülmeye ise, futbol harici branşlarda acilen başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Futbol harici branşların sponsorlara rağmen yıllık açığı 20-25 milyon Euro (500 m TL). 10 sene böyle gidersek 5 milyar TL ek borç sadece buradan oluşacak. 10 senede 5 milyar TL ek borç !

"BU DURUMU ARTIK KONUŞMALIYIZ"

Bence, bu branşlara öncelikle kulübün yarattığı gelir kadar bütçe belirlenmeli. Sonra da o bütçeden fazlasını teminatla taahhüt eden olursa, yönetimleri ayrı ayrı verilebilir. Ama taahhüt yoksa, gelir kadar bütçeler olmalıdır. Kızanlar da olacak ama bu durumu artık konuşmalıyız."