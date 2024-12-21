Dolmabahçe'de maç sonu olay çıktı: Beşiktaş tribünlerinin sabrı taştı - Son Dakika
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Dolmabahçe'de maç sonu olay çıktı: Beşiktaş tribünlerinin sabrı taştı

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Trendyol Süper Lig'in 1.7 haftasında seyircisi önünde Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, kötü gidişatını sonlandıramadı. Maçın sonlarına doğru sabrı taşan siyah-beyazlı taraftarlar, kendi futbolcularını küfürlü tezahüratla protesto etti. Beşiktaşlılar, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından da takımı ıslıklayarak soyunma odasına uğurladı.

21.12.2024 21:24
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve kötü gidişatı durdurumadı. Ligdeki son 8 maçta sadece Fenerbahçe'yi yenebilen siyah-beyazlılarda taraftarlar, Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmanın sonun takıma büyük tepki gösterdi.

FUTBOLCULARA KÜFÜRLÜ TEPKİ

Beşiktaşlı taraftarlar, maçın son anlarında "Formayı çıkarın, s... gidin" sözleriyle küfürlü tezahürat yaptı. Siyah-beyazlı tribünler ayrıca, maçın bitiş düdüğünün ardından futbolcuları soyunma odasına ıslıklarla gönderdi.

MASUAKU'YA DA ISLIKLANDI

Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, Alanyaspor maçında Arthur Masuaku'yu da protesto etti. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Masuaku, 70. dakikada Zaynutdinov yerine oyuna dahil oldu. Beşiktaşlı taraftarlar, bu değişikliğe ıslıkla tepki gösterdi. Siyah-beyazlı tribünler, Masuaku oyuna girdikten sonra topla buluşmasında da Demokratik Kongolu oyuncuyu ıslıkladı. Beşiktaş'ta Masuaku'ya verilen tepkinin ardından Tüpraş Stadı'nda "Oyuncularımıza destek olalım" anonsu yapıldı.

Dolmabahçe\'de maç sonu olay çıktı: Beşiktaş tribünlerinin sabrı taştı

Trendyol Süper Lig, Arthur Masuaku, Beşiktaş, Alanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dolmabahçe'de maç sonu olay çıktı: Beşiktaş tribünlerinin sabrı taştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Cocukluk askimsin:
    Galatasaray en salak gününde 5 yedi bu salaklar da havaya girdi sonrası hüsran. demek ki neymiş? Galatasaray ile uğraşanin çocuğu olmaz aklınızda olsun 22 21 Yanıtla
  • ferhat eser:
    YÜCEL İSTİFAAAAAA YÖNETİM İSTİFAAAAAA KULÜBÜ TERKEDİNNNNN 8 16 Yanıtla
  • ibrahim polat:
    Adamlar haklı kimse formanın ağırlığının farkında değil bi sürü boş futbolcu var Beşiktaş ta toplam takım olmuş sistem yok halı saha da oynar gibi oynuyorlar 13 0 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    Galatasarayın sahada piknik yapmaya gelmiş gibi gezindiği bir günde 5 atmak Beşiktaşı çok erken havaya soktu, o hava da 16 haftada tükendi gitti... 8 5 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ A KAYYUM ŞART BUNLAR SALINCAK TAN INMIYOR YENI SECILECEK SERDAL DA BEYGIRCI DOLAYISIYLA YONETIM ZAAFIYETI VAR. FEROS KAYYUM OLARAK ATANSIN. DURSUN BABA ONA KOL KANAT GERER 3 10 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yeter artık 5 0 Yanıtla
  • Mehmet yılmaz:
    ferat sen ol Başkan bu beyinle :))) 3 1 Yanıtla
  • Okan Oruc:
    SİRGEN SİRGEN???????? 0 2 Yanıtla
  • yucel demirel:
    ne oldu FEro eser isyanlardasın 0 1 Yanıtla
  • Depeche:
    Talat ananı al git buralardan o e 0 0 Yanıtla
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