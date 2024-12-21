Dolmabahçe\'de maç sonu olay çıktı: Beşiktaş tribünlerinin sabrı taştı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve kötü gidişatı durdurumadı. Ligdeki son 8 maçta sadece Fenerbahçe'yi yenebilen siyah-beyazlılarda taraftarlar, Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmanın sonun takıma büyük tepki gösterdi.
Beşiktaşlı taraftarlar, maçın son anlarında "Formayı çıkarın, s... gidin" sözleriyle küfürlü tezahürat yaptı. Siyah-beyazlı tribünler ayrıca, maçın bitiş düdüğünün ardından futbolcuları soyunma odasına ıslıklarla gönderdi.
Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, Alanyaspor maçında Arthur Masuaku'yu da protesto etti. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Masuaku, 70. dakikada Zaynutdinov yerine oyuna dahil oldu. Beşiktaşlı taraftarlar, bu değişikliğe ıslıkla tepki gösterdi. Siyah-beyazlı tribünler, Masuaku oyuna girdikten sonra topla buluşmasında da Demokratik Kongolu oyuncuyu ıslıkladı. Beşiktaş'ta Masuaku'ya verilen tepkinin ardından Tüpraş Stadı'nda "Oyuncularımıza destek olalım" anonsu yapıldı.
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