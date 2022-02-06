Dolmabahçe'de sessiz gece! Beşiktaş, Antalyaspor'la berabere kaldı

Süper Lig'de 24. haftanın kapanış seansında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Mücadeleye mutlak 3 puan parolasıyla başlayan iki takım sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı ve puanları paylaştı.

BEŞİKTAŞ GOL FIRSATLARINI CÖMERTÇE HARCADI

Mücadelenin ilk yarısında iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremezken ikinci yarı, Beşiktaş oyuna ağırlığını koydu. Siyah-beyazlılar özellikle maçın son bölümlerinde girdiği fırsatları cömertçe harcadı ve 1 puana razı oldu.

ANTALYASPOR GALİBİYET HASRETİNİ DİNDİREMEDİ

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 37'ye yükseltti ve 6. sıradaki Fenerbahçe'nin ardından 7. sıraya yerleşti. Küme düşme potasında bulunan Antalyaspor ise galibiyet hasretini 8 maça çıkarırken 25 puanla 17. sırada yer aldı.