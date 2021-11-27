Dolmabahçe'de taraftarlar hep bir ağızdan bağırdı: Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin

Beşiktaş'ın GZT Giresunspor'u konuk ettiği karşılaşmada konuk ekibin 1-0 öne geçmesinin ardından Beşiktaşlı taraftarlar, takıma tepki gösterdi. İlk yarının son dakikalarında tribünlerden, "Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin" tezahüratı yapıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş sahasında GZT Giresunspor'u konuk ediyor. Konuk ekip, 22. dakikada Diabate'nin penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İlk devrenin son dakikalarında ise Beşiktaşlı taraftarlar, futbolculara tepki gösterdi. "SERGEN TAKIMI AYAĞA KALDIR" Siyah-beyazlı taraftarlar, "Sergen takımı ayağa kaldır" ve "Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin" şeklinde uzun süre tempo tuttu. Beşiktaş taraftarları ilk yarının bitiş düdüğüyle birlikte ise 'Sergen takımı buraya getir' tezahüratlarında bulundu.

Son Dakika

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