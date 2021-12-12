Dolmabahçe'de tribünler Kayserispor maçının ilk düdüğüyle yıkıldı!

Son 8 resmi maçında galibiyet alamayan Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor'u ağırlıyor. Sergen Yalçın döneminin sona ermesinin ardından ilk maçına çıkan siyah-beyazlılarda tribünler maçın ilk düdüğüyle hep bir ağızdan aynı tezahüratı yaptı.

"BURASI BEŞİKTAŞ"

Şampiyonlar Ligi'nin puansız kapatılması ve peş peşe gelen kötü sonuçlarla büyük hayal kırıklığına uğrayan Beşiktaş taraftarı, Kayserispor maçının başlamasıyla birlikte "Burası Beşiktaş, herkes kendine gelsin" tezahüratında bulundu.