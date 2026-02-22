Domenico Tedesco, Galatasaray yenilgisi sonrası harekete geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Domenico Tedesco, Galatasaray yenilgisi sonrası harekete geçti

Haberin Videosunu İzleyin
Domenico Tedesco, Galatasaray yenilgisi sonrası harekete geçti
22.02.2026 18:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Domenico Tedesco, Galatasaray yenilgisi sonrası harekete geçti
Haber Videosu

UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest'a farklı kaybeden Fenerbahçe'de moraller bozulmuştu. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray'ın Konyaspor'a kaybettiği maç sonrası moralleri toplamak için harekete geçti.

UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz ekibi Nottingham Forest'a kendi sahasında 3-0 Fenerbahçe'de takım ve taraftarların morali bir hayli bozulmuştu. Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray'ın ligde Konyaspor'a kaybettiği maç sonrası takımdaki moral bozukluğunu gidermek için harekete geçti.

OYUNCULARINA KONUŞMA YAPTI

Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam eden takımına bir konuşma yapan İtalyan çalıştırıcı, her maçın ayrı bir hikayesi olduğunu ve Kasımpaşa sınavına da aynı ciddiyetle hazırlanmak zorunda olduklarını belirtti.

''KESİNLİKLE GALİP GELMEMİZ GEREKİYOR''

Tedesco'nun yaptığı konuşmada "Kazanırsak puanlar eşitlenecek. Bu bizim için büyük bir fırsat. Bunu değerlendirmemiz gerek. Kesinlikle galip gelmemiz gerekiyor" dediği belirtildi.

MAÇ NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı kendi sahasında ağırlayacağı mücadele 23 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak.

Nottingham Forest, Domenico Tedesco, Galatasaray, Fenerbahçe, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Domenico Tedesco, Galatasaray yenilgisi sonrası harekete geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    guvenimiz tam. ilelebet Fenerbahce. 13 4 Yanıtla
    Bingöl 0112 Bingöl 0112:
    adamsın 1 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal

19:36
İstanbul’da 2025’te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu
İstanbul'da 2025'te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu
18:57
Beşiktaş-Göztepe mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu
Beşiktaş-Göztepe mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
18:49
Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry: Pakistan 7 farklı hedefi vurdu, en az 70 terörist öldürüldü
Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry: Pakistan 7 farklı hedefi vurdu, en az 70 terörist öldürüldü
18:36
Akasya Durağı’nın yayınlanacağı tarih belli oldu
Akasya Durağı'nın yayınlanacağı tarih belli oldu
18:10
Hadise’den skandal “Ramazan“ videosu Tepkiler gecikmedi
Hadise'den skandal "Ramazan" videosu! Tepkiler gecikmedi
18:02
Dubai’de tatil yapan Demet Akalın’ın dev tektaşı gündem oldu
Dubai'de tatil yapan Demet Akalın'ın dev tektaşı gündem oldu
18:00
5 dakikada 3 gol Trabzonspor geriden gelerek kazandı
5 dakikada 3 gol! Trabzonspor geriden gelerek kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 19:50:15. #.0.5#
SON DAKİKA: Domenico Tedesco, Galatasaray yenilgisi sonrası harekete geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.