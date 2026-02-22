Domenico Tedesco, Galatasaray yenilgisi sonrası harekete geçti

UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz ekibi Nottingham Forest'a kendi sahasında 3-0 Fenerbahçe'de takım ve taraftarların morali bir hayli bozulmuştu. Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray'ın ligde Konyaspor'a kaybettiği maç sonrası takımdaki moral bozukluğunu gidermek için harekete geçti.
Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam eden takımına bir konuşma yapan İtalyan çalıştırıcı, her maçın ayrı bir hikayesi olduğunu ve Kasımpaşa sınavına da aynı ciddiyetle hazırlanmak zorunda olduklarını belirtti.
Tedesco'nun yaptığı konuşmada "Kazanırsak puanlar eşitlenecek. Bu bizim için büyük bir fırsat. Bunu değerlendirmemiz gerek. Kesinlikle galip gelmemiz gerekiyor" dediği belirtildi.
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı kendi sahasında ağırlayacağı mücadele 23 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak.
