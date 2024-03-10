NBA'de Dallas Mavericks deplasmanda mücadele ettiği Detroit Pistons'ı 142-124'lük skorla mağlup etti. Dallas'ta Sloven basketbolcu Luka Doncic, 39 sayı, 10 ribaund ve 10 asistle oynayarak üst üst 6. kez triple-double yaptı.
NBA'de normal sezon 7 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Onuralp Bitim'in formasını giydiği Chicago Bulls deplasmanda karşı karşıya geldiği Los Angeles Clippers'a 112-102'lik skorla mağlup oldu ve 33. yenilgisini aldı. Chicago'da DeMar DeRozan 24 sayı, 10 asist, Nikola Vucevic 22 sayı, 11 ribaund ile oynarken, Onuralp da 10 dakika parkede kaldı ve 6 sayı, 1 ribaund ile mücadele etti. Ligdeki 41. galibiyetini elde eden Clippers'ta ise Paul George 22 sayı, 9 asist ve Kawhi Leonard da 19 sayı, 9 ribaund ile katkı verdi.
Luka Doncic'ten tirple-double
Dallas Mavericks konuk olduğu Detroit Pistons'ı 142-124 yenerek bu sezonki 36. galibiyetini kazandı. Dallas'ta Luka Doncic 39 sayı, 10 ribaund ve 10 asistle oynayarak üst üst 6. kez triple-double yaparken, Kyrie Irving de 21 sayı, 5 asistle müsabakayı tamamladı. Ligdeki 53. yenilgisini alan Detroit'te ise Cade Cunningham 33 sayı, 10 ribaund ve Simone Fontecchio da 27 sayı, 4 ribaund ile oynasa da mağlubiyeti önleyemedi.
NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:
Los Angeles Clippers: 112 - Chicago Bulls: 102
Detroit Pistons: 124 - Dallas Mavericks: 142
Charlotte Hornets: 110 - Brooklyn Nets: 99
Phoenix Suns: 107 - Boston Celtics: 117
Golden State Warriors: 113 - San Antonio Spurs: 126
Denver Nuggets: 142 - Utah Jazz: 121
Portland Trail Blazers: 128 - Toronto Raptors: 118 - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Doncic'in triple-double performansıyla Mavericks Pistons'ı mağlup etti - Son Dakika
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