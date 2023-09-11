Doping testi pozitif çıkan Pogba, geçici olarak futboldan uzaklaştırıldı - Son Dakika

Doping testi pozitif çıkan Pogba, geçici olarak futboldan uzaklaştırıldı

Son Güncelleme: 11.09.2023 21:58

Juventus'un Fransız yıldızı Paul Pogba, 20 Ağustos'ta oynanan Udinese-Juventus maçından sonra yapılan doping testi pozitif çıkınca futboldan geçici olarak men edildi. İtalya Anti Doping Komitesi tarafından alınan bu karar sonrası Pogba'nın durumu hakkındaki nihai kararın kısa süre içerisinde verilmesi bekleniyor.

Fransız yıldız Paul Pogba'nın Udinese- Juventus maçından sonra yapılan doping testi pozitif çıktı. Başarılı futbolcu, geçici olarak futboldan men edildi.

O MAÇTA FORMA GİYMEMİŞTİ

İtalyan devi Juventus, ligin ilk haftasında oynanan Udinese karşılaşmasını 3-0'lık skorla kazanmıştı. Pogba ise o mücadelede süre almamıştı.

TEDBİR AMAÇLI FUTBOLDAN MEN EDİLDİ

Juventus, 30 yaşındaki yıldız futbolcunun doping testinin pozitif çıkması nedeniyle İtalya Anti Doping komitesi tarafından tedbiren futboldan geçici olarak uzaklaştırıldığını duyurdu. Paul Pogba hakkındaki nihai kararın kısa süre içerisinde verilmesi bekleniyor.

Doping testi pozitif çıkmıştı! Paul Pogba, futboldan men edildi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Doping testi pozitif çıkan Pogba, geçici olarak futboldan uzaklaştırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doping testi pozitif çıkan Pogba, geçici olarak futboldan uzaklaştırıldı - Son Dakika
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