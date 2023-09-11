Fransız yıldız Paul Pogba'nın Udinese- Juventus maçından sonra yapılan doping testi pozitif çıktı. Başarılı futbolcu, geçici olarak futboldan men edildi.
İtalyan devi Juventus, ligin ilk haftasında oynanan Udinese karşılaşmasını 3-0'lık skorla kazanmıştı. Pogba ise o mücadelede süre almamıştı.
Juventus, 30 yaşındaki yıldız futbolcunun doping testinin pozitif çıkması nedeniyle İtalya Anti Doping komitesi tarafından tedbiren futboldan geçici olarak uzaklaştırıldığını duyurdu. Paul Pogba hakkındaki nihai kararın kısa süre içerisinde verilmesi bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Doping testi pozitif çıkan Pogba, geçici olarak futboldan uzaklaştırıldı - Son Dakika