4 Büyük Kulübün Borcu 85 Milyar Lirayı Aştı - Son Dakika
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4 Büyük Kulübün Borcu 85 Milyar Lirayı Aştı

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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu 85 milyar liraya (1,6 milyar avro) ulaştı. Dört kulübün esas faaliyet zararı 24 milyar lira olurken, kâr açıklayan tek kulüp Galatasaray oldu.

ALİ CANBERK ÖZBUĞUTU/EMİRHAN YILMAZ - Türk futbolunun önde gelen kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu 85 milyar liraya ulaştı.

Türk futbolunun dört büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un finansal sonuçları, kulüplerin yüksek borç ve faaliyet zararıyla mücadele etmeye devam ettiğini ortaya koydu.

AA muhabirinin, Borsa İstanbul'da işlem gören söz konusu dört kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) açıkladığı Mayıs 2026-Mayıs 2025 dönemine ilişkin finansal durum raporlarından derlediği bilgilere göre, dört büyüklerin toplam borcu 31 Mayıs itibarıyla 85 milyar lira oldu. Bu borcun, temmuz ayı sonu itibarıyla kur karşılığı 1,6 milyar avroya tekabül ediyor.

Türk futbolunda başat rol üstlenen bu takımların finansal tablolarında esas faaliyet zararları dikkati çekti. Dört kulübün söz konusu dönemde esas faaliyetlerinden kaynaklanan toplam zararı 24 milyar liraya ulaştı.

Dört büyükler arasında tek kar açıklayan kulüp Galatasaray oldu

Dört büyükler arasında tek kar açıklayan kulüp Galatasaray oldu. Söz konusu dönemde ağırlıklı olarak profesyonel futbol takımının resmi ve özel maçlarının naklen yayın geliri ve TV yayın gelirleri, forma, diğer reklam ve isim hakları, sponsorluk gelirleri ile stat gelirlerinden oluşan hasılatı 20,7 milyar lira olan Galatasaray, esas faaliyetlerinde 3,3 milyar lira zarara uğradı.

Sarı kırmızılı kulübün toplam varlıkları aynı dönemde 43,8 milyar liraya yükseldi. Kulübün toplam borcu ise 26,7 milyar liraya geriledi. Galatasaray bu dönemde 608,6 milyon lira kar elde etti.

Bahsedilen dönemde Fenerbahçe'nin profesyonel futbol takımının naklen yayın geliri, lisanslı ürün satışları, sponsorluk ve reklam gelirleri, bilet ve loca satış gelirleri, diğer reklam ve isim hakkı gelirleri ve futbolcu kiralama gelirlerinden oluşan hasılatı ise 13,6 milyar lira oldu. Sarı lacivertliler, bu dönemde esas faaliyetlerinden 8,8 milyar lira zarara uğrarken, kulübün toplam varlıkları da 30,9 milyar liraya geriledi.

Aynı dönemde Fenerbahçe'nin toplam borcu 23,9 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Sarı-lacivertli kulüp, söz konusu dönemde 4,2 milyar lira zarar açıkladı.

Trabzonspor'un hasılatı 4 milyar lira olurken, kulübün esas faaliyet zararı 4,2 milyar liraya ulaştı. Bordo-mavili kulübün toplam varlıkları 23,6 milyar liraya yükselirken, toplam borcu 11,4 milyar liraya geriledi. Trabzonspor, bu dönemi yaklaşık 1 milyar 983,2 milyon lira net zararla tamamladı.

Beşiktaş ise aynı dönemde 7,03 milyar liralık hasılat elde etti. Siyah-beyazlı kulübün esas faaliyet zararı 7,7 milyar lira olurken, toplam varlıkları 26,6 milyar liraya yükseldi. Toplam borcu 23 milyar liraya ulaşan Beşiktaş, söz konusu dönemde yaklaşık 1 milyar 332,1 milyon lira zarar açıkladı.

Dört büyüklerin hasılat, esas faaliyet zararı, toplam varlıklar, toplam borç ve net karı/zararı şöyle (TL):

Şirketler/Alt kalemlerBeşiktaşFenerbahçeGalatasarayTrabzonspor
Hasılat7.029.785.00413.570.143.48220.672.682.6313.957.251.802
Esas Faaliyet Zararı7.715.277.6708.799.780.9333.263.845.8804.211.340.948
Toplam Varlık26.632.338.65030.916.931.80643.763.195.19023.572.974.484
Toplam Borç23.004.507.12123.921.375.90026.723.915.30611.416.430.137
Net Kar/Zarar-1.332.110.609-4.152.879.016608.649.953-1.983.231.658

Kaynak: AA

Trabzonspor, Beşiktaş, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 4 Büyük Kulübün Borcu 85 Milyar Lirayı Aştı - Son Dakika

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