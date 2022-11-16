Süper Lig'in 14 haftalık periyodunda dört büyükler arasındaki en iyi kaleci Muslera oldu

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Süper Lig'de Fernando Muslera rüzgarı esti. Dünya Kupası'nda Uruguay'ın kalesini koruyacak olan 36 yaşındaki tecrübeli kaleci, Süper Lig'deki 14 haftalık bölümde gösterdiği performansla meslektaşlarına fark attı.

ZİRVEDE MUSLERA

Comparisonator, 4 büyük takımın kalecilerinin 90 dakika başına yaptığı kurtarış oranını analiz etti. Muslera, %81'lik kurtarış oranıyla zirvede yer aldı. Uğurcan Çakır %68'le ikinci sırada yer aldı. %66 ile Altay Bayındır üçüncü, %61 ile Ersin Destanoğlu dördüncü sırada yer aldı.

2024'TE BİTİYOR

Uruguaylı eldivenin Galatasaray'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te son buluyor. Muslera'nın güncel değeri ise 1.7 milyon euro.