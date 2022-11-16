Süper Lig'in 14 haftalık periyodunda dört büyükler arasındaki en iyi kaleci Muslera oldu - Son Dakika
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Süper Lig'in 14 haftalık periyodunda dört büyükler arasındaki en iyi kaleci Muslera oldu

16.11.2022 20:08

Süper Lig'in ilk 14 haftalık periyodunda dört büyüklerin kaleci performansları analiz edildi. 36 yaşındaki Muslera, 90 dakikada yakaladığı yüzde 81'lik kurtarış oranıyla diğer kalecilere fark atarak zirvede yer aldı.

Süper Lig'de Fernando Muslera rüzgarı esti. Dünya Kupası'nda Uruguay'ın kalesini koruyacak olan 36 yaşındaki tecrübeli kaleci, Süper Lig'deki 14 haftalık bölümde gösterdiği performansla meslektaşlarına fark attı.

ZİRVEDE MUSLERA

Comparisonator, 4 büyük takımın kalecilerinin 90 dakika başına yaptığı kurtarış oranını analiz etti. Muslera, %81'lik kurtarış oranıyla zirvede yer aldı. Uğurcan Çakır %68'le ikinci sırada yer aldı. %66 ile Altay Bayındır üçüncü, %61 ile Ersin Destanoğlu dördüncü sırada yer aldı.

Dört büyükler arasındaki en iyi kaleci belli oldu! Fark hayli şaşırtıcı

2024'TE BİTİYOR

Uruguaylı eldivenin Galatasaray'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te son buluyor. Muslera'nın güncel değeri ise 1.7 milyon euro.

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Son Dakika Spor Süper Lig'in 14 haftalık periyodunda dört büyükler arasındaki en iyi kaleci Muslera oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig'in 14 haftalık periyodunda dört büyükler arasındaki en iyi kaleci Muslera oldu - Son Dakika
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