Süper Lig'in 14 haftalık periyodunda dört büyükler arasındaki en iyi kaleci Muslera oldu

Süper Lig'de Fernando Muslera rüzgarı esti. Dünya Kupası'nda Uruguay'ın kalesini koruyacak olan 36 yaşındaki tecrübeli kaleci, Süper Lig'deki 14 haftalık bölümde gösterdiği performansla meslektaşlarına fark attı.
Comparisonator, 4 büyük takımın kalecilerinin 90 dakika başına yaptığı kurtarış oranını analiz etti. Muslera, %81'lik kurtarış oranıyla zirvede yer aldı. Uğurcan Çakır %68'le ikinci sırada yer aldı. %66 ile Altay Bayındır üçüncü, %61 ile Ersin Destanoğlu dördüncü sırada yer aldı.
Uruguaylı eldivenin Galatasaray'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te son buluyor. Muslera'nın güncel değeri ise 1.7 milyon euro.
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