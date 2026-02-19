Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik

Dört ismi 11\'den aldı! Kadroda büyük değişiklik
19.02.2026 19:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor ile oynanacak mücadelenin ilk 11'inde değişikliğe gidiyor. Deneyimli hoca, Juventus maçı 11'inden 4 ismi yedek soyunduracak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray'da tüm konsantrasyon, Süper Lig'de oynanacak Konyaspor mücadelesine çevrildi. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, bu maçın ilk 11'inde radikal kararlar alacak.

İLK 11'DE DÖRT DEĞİŞİKLİK

TRT Spor'da yer alan habere göre; Okan Buruk, Juventus maçı ilk 11'inden 4 futbolcuyu Konyaspor maçında yedek soyunduracak.

SAVUNMA HATTI DEĞİŞİYOR

Haberde, deneyimli teknik adamın kalede rotasyon yapmayacağı ve Uğurcan Çakır'a görev vereceği belirtildi. Ancak savunma hattında değişim yaşanacak. Okan Buruk'un sağ bekte Sacha Boey, sol bekte ise Eren Elmalı'ya görev vereceği belirtildi. Aynı zamanda stoper tandeminde Wilfried Singo ile Abdülkerim Bardakcı'nın olacağı aktarıldı.

Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik

ORTA SAHA ÜÇLÜSÜ

Okan Buruk'un orta sahada Lucas Torreira, Gabriel Sara ve önlerinde Yunus Akgün üçlüsünden vazgeçmeyeceği dile getirildi.

SANE İLK 11'E DÖNÜYOR

Haberin devamında, bir süredir sakatlığı bulunan Leroy Sane'nin sağ kanatta görev alacağı, solda ise Barış Alper Yılmaz'a şans verileceği belirtildi. Forvet hattında ise forma yine Victor Osimhen'in olacak.

Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik

MAÇ NE ZAMAN?

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Konyaspor-Galatasaray maçı 21 Şubat Cumartesi akşamı saat 20:00'de başlayacak.

Galatasaray, Okan Buruk, Konyaspor, Juventus, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ates null Ates null:
    Bu Yunus ısrarı nedir anlamam.Adam küçük maçlarda arada bir ortaya çıkıyor.Yunus ne zaman ilk 11 de olsa tqkım hep 10 kişi oynuyor. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ambulans alev alev yandı, faciayı önledi: Yaptığı büyük bir kahramanlık Ambulans alev alev yandı, faciayı önledi: Yaptığı büyük bir kahramanlık
Polonya’nın Krakow kentinde güvercinlere “doğum kontrolü“ uygulanacak Polonya'nın Krakow kentinde güvercinlere "doğum kontrolü" uygulanacak
ABD’nin tehditleri sonrası İsrail alarma geçti Savaş hazırlığı talimatı verildi ABD'nin tehditleri sonrası İsrail alarma geçti! Savaş hazırlığı talimatı verildi
BUDO seferlerine hava engeli BUDO seferlerine hava engeli
ABD’deki çığ felaketinde 8 kayakçı öldü, 1 kayakçı kayıp ABD'deki çığ felaketinde 8 kayakçı öldü, 1 kayakçı kayıp
Şampiyonlar Ligi’nde günün adamı İlk 45 dakikada attığı gol sayısını duyanlar hayret ediyor Şampiyonlar Ligi'nde günün adamı! İlk 45 dakikada attığı gol sayısını duyanlar hayret ediyor

19:42
Fenerbahçe-Nottingham Forest mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu.
Fenerbahçe-Nottingham Forest mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu.
19:39
Galatasaray’ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi’nde haftanın ilk 11’ine seçildi
Galatasaray'ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi
19:02
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
18:25
İngiliz polisi Prens Andrew’i ne ile suçluyor Kral’dan ilk tepki geldi
İngiliz polisi Prens Andrew'i ne ile suçluyor? Kral'dan ilk tepki geldi
18:15
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
17:32
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 20:01:17. #7.11#
SON DAKİKA: Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.