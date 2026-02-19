Dört ismi 11\'den aldı! Kadroda büyük değişiklik

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray'da tüm konsantrasyon, Süper Lig'de oynanacak Konyaspor mücadelesine çevrildi. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, bu maçın ilk 11'inde radikal kararlar alacak.
TRT Spor'da yer alan habere göre; Okan Buruk, Juventus maçı ilk 11'inden 4 futbolcuyu Konyaspor maçında yedek soyunduracak.
Haberde, deneyimli teknik adamın kalede rotasyon yapmayacağı ve Uğurcan Çakır'a görev vereceği belirtildi. Ancak savunma hattında değişim yaşanacak. Okan Buruk'un sağ bekte Sacha Boey, sol bekte ise Eren Elmalı'ya görev vereceği belirtildi. Aynı zamanda stoper tandeminde Wilfried Singo ile Abdülkerim Bardakcı'nın olacağı aktarıldı.
Okan Buruk'un orta sahada Lucas Torreira, Gabriel Sara ve önlerinde Yunus Akgün üçlüsünden vazgeçmeyeceği dile getirildi.
Haberin devamında, bir süredir sakatlığı bulunan Leroy Sane'nin sağ kanatta görev alacağı, solda ise Barış Alper Yılmaz'a şans verileceği belirtildi. Forvet hattında ise forma yine Victor Osimhen'in olacak.
Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Konyaspor-Galatasaray maçı 21 Şubat Cumartesi akşamı saat 20:00'de başlayacak.
