Başkan Turgay Genç, voleybol takımını ağırladı - Son Dakika
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Başkan Turgay Genç, voleybol takımını ağırladı

23.08.2022 11:38
Başkan Turgay Genç, voleybol takımını ağırladı

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol A Takımı oyuncu ve antrenörlerini ağırladı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol A Takımı oyuncu ve antrenörlerini ağırladı.

Voleybol Federasyonu Kadınlar 2'nci Lig'inde mücadele edecek sporcularla bir araya gelen Başkan Turgay Genç, bu yıl Türkiye Şampiyonasında elde edilen büyük başarıyı ligde şampiyonlukla taçlandırmak istediklerini söyledi.

Sezon hazırlarına başlayan ve haftanın 5 günü çift antrenman, cumartesi günü ise tek antrenman yaparak lige hazırlanan Kadın Voleyol takımı oyuncu ve antrenörlerini ağırlayan Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Turgay Genç çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şampiyon sporcuların yanı sıra Antrenörler Nazmi Bayköse, Ahmet Şahin, Sercan Tepegöz ve Mertcan Kılıç ile yeni sezon değerlendirmesi yapan Turgay Genç, Ekim ayı içerisinde başlayacak ligde takıma başarılar diledi. Bu yıl elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Genç, "Hem Yıldız hem Midi kız takımımız Türkiye üçüncüsü olarak ilçemize büyük bir gurur yaşattı. Şimdi ikinci ligde bu yıl Şampiyon olma sırası. Kızlarıma ve teknik ekibime güvenimiz tam. Desteğimizi asla çekmeyeceğiz ve ilçemizin adını her platformda başarıyla duyurmaya devam edeceğiz" dedi.

"Şampiyonluğu hedefliyoruz"

Haftada 11 antrenman yaparak 9 Ekim'de başlayacak olan lige hazırlandıklarını anlatan Baş Antrenör Nazmi Bayköse, "Şuan moralimiz çok yüksek. Başta Döşemealtı Belediye Başkanımız ve Kulüp Başkanımız Turgay Genç, yönetim kurulumuz ve teknik ekibimizin desteği sürekli arkamızda. Sporcularımızın aileleri ve elbette Döşemealtı halkının da desteğiyle bu sezon ikinci ligde şampiyon olmayı hedefliyoruz" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başkan Turgay Genç, voleybol takımını ağırladı - Son Dakika

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