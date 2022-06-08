Döşemealtı Nar Taneleri Mersin yolcusu - Son Dakika
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Döşemealtı Nar Taneleri Mersin yolcusu

08.06.2022 10:37
Döşemealtı Nar Taneleri Mersin yolcusu

Türkiye Voleybol Federasyonu Altyapılar Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Küçük Kız Voleybol Takımı, kulüp binasında düzenlenen törenle Mersin'e uğurlandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Altyapılar Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Küçük Kız Voleybol Takımı, kulüp binasında düzenlenen törenle Mersin'e uğurlandı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, CHP Spor Kurulu Başkanı ve Genel Başkan Baş Danışmanı Kenan Nuhut, kulüp yöneticileri ve sporcu aileleriyle birlikte Kız Voleybol takımını Mersin'de düzenlenen Türkiye Şampiyonasına yolcu ederken, başarılı sporculardan derece sözü aldı.

Bu yıl önce Küçük Kızlar Ligi'nde Antalya Şampiyonu olarak Bölge Şampiyonasına katılmaya hak kazanan Döşemealtı Nar Taneleri, Muğla Fethiye'de düzenlenen Bölge Şampiyonası'nda da birinci olarak ülkenin en iyi 32 takımı arasına girdi. Döşemealtı'nın kızları Altyapılar Türkiye Şampiyonası'na katılmak üzere Mersin'e giderken, Başkan Turgay Genç, başarılı sporcularını yalnız bırakmadı.

Döşemealtı Belediyesi Küçük Kız Voleybol Takımı 9 Haziran tarihinde başlayacak şampiyona öncesi kulüp binasında bir araya geldi. Başkan Turgay Genç, "Midi kızlarımız Türkiye üçüncüsü oldular. Küçük kızlarımızdan da aynı başarılı hatta şampiyonluk kupasını bekliyorum. Başta sporcularım ve aileleri olmak üzere, antrenörlerime, yöneticilerime ve tabii ki Döşemealtı halkına destekleri için çok teşekkür ederim" dedi.

CHP Spor Kurulu Başkanı ve Genel Başkan Baş danışmanı Kenan Nuhut, "Döşemealtı Belediye Başkanımız Turgay Genç amatör sporculara verdiği desteği Ankara'dan da olsa çok yakından takip ediyoruz. Belediyemiz kulübünün sporcularının aldığı başarılar hepimizi gururlandırıyor. Başta Başkan Turgay Genç ve sporcularımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu. - ANTALYA

Döşemealtı Nar Taneleri Mersin yolcusu
Döşemealtı Nar Taneleri Mersin yolcusu
Döşemealtı Nar Taneleri Mersin yolcusu
Döşemealtı Nar Taneleri Mersin yolcusu
Döşemealtı Nar Taneleri Mersin yolcusu
Döşemealtı Nar Taneleri Mersin yolcusu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Döşemealtı Nar Taneleri Mersin yolcusu - Son Dakika

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