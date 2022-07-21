Dostluk turnuvasında şampiyon Terzi Köyü oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Yalıboyu Dostluk Turnuvası'nda Şampiyon Terzi köyü oldu.

En son 2019 yılında düzenlenen ve Sücüllü Köyü'nün şampiyonluğu ile sonuçlanan Geleneksel Yalıboyu Dostluk Turnuvası Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle 2 yıldır yapılamıyordu. Bu sene Sücüllü Yalıboyu Spor Kulübü'nün düzenlediği dostluğun ön plana çıktığı turnuvaya 8 takım katıldı. A Grubunda Sücüllü, Üçköy, Cemaller, Ballıca ile B Grubunda ise Terzi, Bayat, Karaosmanlar ile Kocaali takımlarının mücadele ettiği ve futbolseverler tarafından ilgi gören turnuva büyük çekişmeye sahne oldu.

Geçtiğimiz Pazar günü oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan final karşılaşmasında Terzi Köyü 12. dakikada Hakan Adıgüzel'in attığı golle Kocaali Mahallesi'ni 1-0 mağlup etti. Turnuvanın üçüncülük maçında Cemaller Köyü turnuvaya ev sahipliği yapan Sücüllü köyünü 1-0 mağlup etti.

Turnuva sonunda şampiyon olan Terzi Köyü'ne kupa ve koç, 2. olan Kocaali Mahallesi'ne kupa ve koyun, 3. Olan Cemaller Köyü'ne ise kupa ve kuzu taktim edildi.

Şampiyon olan Terzi Köyü'nün futbolcu ve taraftarları şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Turnuva da Ballıca Köyü'ne centilmenlik kupası, Turnuvanın gol kralı olan Cemaller köyünden Fatih Tekin'e ve Turnuvanın en az gol yiyen kalecisi Terzi köyünden İsmail Turgut'a madalyaları taktim edildi. - ZONGULDAK