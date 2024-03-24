Down Sendromlu Futsal Milli Takımı Finale Yükseldi

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Antalya'da düzenlenen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) Meksika'yı 5-2 yenerek finale çıktı.
Akdeniz Üniversitesi Mavi Spor Salonu'nda oynanan yarı final maçında, ay-yıldızlı takım ilk yarıyı 5-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda konuk takım iki gol bulmasına karşın, karşılaşmadan 5-2 galip ayrılan milli takım finale yükselmeyi başardı.
Karşılaşma sonrasında sporcular büyük mutluluk yaşadı.
Milli takım, finalde Brezilya- İtalya maçının galibiyle karşılaşacak.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, karşılaşma sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonaya çok uzun bir süredir hazırlandıklarını söyledi.
Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı şampiyonaya 30 ülkeden bin down sendromlu sporcunun katıldığını belirten Aydın, "Antalya'da büyük bir rekabet var. Bu çocuklar, imkan verildiği zaman neler başarılabildiklerini gösterdiler. Bugün Down Sendromlular Milli Takımı'mız Avrupa şampiyonu ve dünya üçüncüsü bir takım. Şu an itibarıyla Meksika'yı yenerek ikinciliği garantiledik. Ama hedefimiz dünya şampiyonluğu." dedi.
"Dünyanın bir numarası oldular"
Oyunlarda, Türkiye'nin bugün itibarıyla kazandığı 57 madalyayla bir rekor kırdığının altını çizen Aydın, "Yüzmede iki dünya rekorumuz var. Takım halinde judo milli takımımız dünya şampiyonu oldu. Masa tenisinde gümüş madalyalarımız var. Atletizmde dünya rekorumuz, altın madalyalarımız var. Son yıllarda Türkiye bir spor ülkesi oldu. Bu organizasyonun Türkiye'ye olması, hem Türkiye'nin turizmi açısından hem de tanınması açısından çok önemli. Yıllar önce evlerde kapatılıp yok sayılan 'eğitilemez', 'spor yapamaz' denilen bu çocuklar, eğitimle, sporla şu anda dünyanın bir numarası oldular." diye konuştu.
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