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Down Sendromlu Futsal Milli Takımı Kaptanı Birkan Dikici, Yılın Kareleri Oylamasında Tercihini Yaptı - Son Dakika
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Down Sendromlu Futsal Milli Takımı Kaptanı Birkan Dikici, Yılın Kareleri Oylamasında Tercihini Yaptı

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı kaptanı Birkan Dikici, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasında tercihini yaptı. Dikici, farklı kategorilerde çekilen fotoğraflardan etkilendiğini belirterek, AA çalışanlarına ve yöneticilerine teşekkür etti.

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı Kaptanı Birkan Dikici, Yılın Kareleri Oylamasında Tercihini Yaptı
12.01.2024 - 16:09,  Güncelleme: 16:12
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Down Sendromlu Futsal Milli Takımı kaptanı Birkan Dikici, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

Olimpiyat hazırlıkları kapsamında çalışmalarını Konya'da sürdüren milli takım sporcularından takım kaptanı Dikici, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Milli sporcu, "Spor" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Taraftarın gözbebeği" fotoğrafına oy verdi.

" Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "116 saat sonra kurtulan can" fotoğrafını seçen Birkan Dikici, " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Haykırış" adlı karesi için oy kullandı.

"Haber" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Nükleer pin pon" ve Özkan Bilgin'in "Ekside operasyon" karelerini beğenen Dikici, "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Zamanın donduğu an" ve Hamit Yalçın'ın "Masal ülkesi" adlı fotoğraflarını tercih etti.

Dikici, karelerin her birinden etkilendiğini belirterek, AA çalışanlarına ve yöneticilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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Konya, Deprem, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Down Sendromlu Futsal Milli Takımı Kaptanı Birkan Dikici, Yılın Kareleri Oylamasında Tercihini Yaptı - Son Dakika
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