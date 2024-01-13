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Down Sendromlu Futsal Milli Takımı Trisome Oyunları'na hazırlanıyor - Son Dakika
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Down Sendromlu Futsal Milli Takımı Trisome Oyunları'na hazırlanıyor

Türkiye'de düzenlenecek Trisome Oyunları için Konya'da kampa giren Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, başarılarının sırrını oyuncuların bir aile gibi hareket etmesine bağlıyor. İki kez Avrupa şampiyonu olan takım, olimpiyat şampiyonluğu hedefliyor. Antrenör İbrahim Acar, takımın başarısıyla down sendromlu ailelerin sesi olduklarını belirtti. Takım kaptanı Birkan Dikici ise dünya şampiyonasında şampiyon olacaklarına inandıklarını söyledi.

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı Trisome Oyunları\'na hazırlanıyor
13.01.2024 - 11:31,
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Türkiye'de düzenlenecek, "down sendromlu sporcuların olimpiyatları" olarak kabul edilen Trisome Oyunları'na Konya'da hazırlanan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, başarılarının sırrının oyuncuların, kendilerini bir aile gibi görerek ortak hareket etmesine bağlıyor.

Antalya'da 19-26 Mart'ta gerçekleştirilecek Trisome Oyunları için Konya'da kampa giren milliler, günün çoğunluğunu şampiyonaya hazırlıkla geçiriyor.

İki kez Avrupa şampiyonu olan takım, bu başarısını olimpiyat şampiyonluğuyla taçlandırmak istiyor.

Takımın antrenörü İbrahim Acar, AA muhabirine, başarılarının sırrının bir aile olmaktan geçtiğini, takımla uzun süredir beraber olduklarını söyledi.

Nerdeyse her ay 15-20 gün kamp yaptıklarına değinen Acar, "Bizi başarıya götüren sebeplerden en önemlisi bu. Çok uzun süreli çalışıyoruz, zaten çalışarak buralara kadar geldik." dedi.

"Down sendromlu ailelerin sesiyiz"

Acar, takımın başarı kazandıkça tanınırlığının ve bilinirliğinin arttığını belirtti.

Özellikle son Avrupa şampiyonluğunun, bu bilinirliği daha da artırdığına dikkati çeken Acar, "Ülkemizdeki down sendromlu ailelerin sesiyiz. Down sendromlu çocukların aileleri bizi arayıp, çocuklarını nasıl yönlendirmeleri gerektiği noktasında destek istiyor. Biz de bu noktada ailelere yardımcı oluyor, çocukların bir spor branşına yönlendirilmesine katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Marttaki dünya şampiyonasına çok iyi hazırlandıklarını vurgulayan Acar, "Kadromuz çok iyi. Zaten hedefimiz olimpiyattı. Son oynadığımız Avrupa şampiyonası bizim için bir ön hazırlık evresi gibiydi. Müzemizde bir dünya şampiyonluğu kupası yok. Tarihimizde ilk defa olimpiyat şampiyonluğunu getirmek istiyoruz. Bu kupayı alabilmek için son sürat çalışıyoruz. Ülke olarak futsalda dünyada ilk üçteyiz. Avrupa'da da en iyi takım biziz. Seyirciyi de arkamıza alarak, bu kupayı kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Birkan Dikici: "Kupayı almadan dönmeyeceğiz"

Takım kaptanı Birkan Dikici ise kampın çok verimli geçtiğini dile getirdi.

Şampiyonlukları yaşamanın gurur verici olduğunu aktaran Dikici, "Milli formayı terletmek çok güzel bir duygu. Şimdiki hedefimiz dünya şampiyonası. Şampiyon olacağımıza inanıyorum. Kupayı almadan dönmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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