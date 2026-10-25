Down sendromlu milli masa tenisçi Erman Çetiner dünya şampiyonluğu için çalışıyor

Masa tenisinde Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Down sendromlu milli sporcu Erman Çetiner, dünyada da kürsünün en üst basamağında olmayı istiyor.

Masa tenisine 14 yıl önce başlayan, bu sürede, 3 dünya üçüncülüğü, 16 Marmara bölge şampiyonluğu, 15 kez de Türkiye şampiyonluğu sığdıran Erman, performansı ve başarısıyla göz dolduruyor.

Kentte "madalya avcısı" olarak tanınan Erman, başarılarını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Dünya şampiyonasında birincilik hedefleyen Erman, Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğü masa tenisi antrenman salonunda antrenör Mustafa Akyüz gözetiminde çalışmalarına devam ediyor.

"Hedefim dünya birincisi olmak"

Erman Çetiner, AA muhabirine, masa tenisini çok sevdiğini ve çalışmalarına aralıksız devam ettiğini söyledi.

Spor yaparken kendisini çok mutlu hissettiğini anlatan Erman, rakiplerini yenebilmek için çalışmaları sürdürüdüğünü kaydetti.

Hazırlıkların güzel devam ettiğini aktaran Çetiner, "Masa tenisinde yeni başarılar kazanmak istiyorum. Çok çalışıyorum. Hedefim dünya birincisi olmak." dedi

"Son 7 yıldır kazanmadığı madalya kalmadı"

Antrenör Mustafa Akyüz, Erman ile yıllardır sabah akşam büyük özveriyle çalıştıklarını dile getirdi.

Erman'ın katıldığı uluslararası turnuvalarda madalyaları topladığını vurgulayan Akyüz, şöyle devam etti:

"Erman yıllara meydan okuyan bir sporcu. Kendi kategorisinde Türkiye'de, Avrupa'da ve bir süre dünyada ilk 7'de yer alan saygın oyunculardan biri oldu. Son 7 yıldır kazanmadığı madalya kalmadı. Avrupa, dünya, olimpiyatlar ve Türk devletleri turnuvalarında madalya bırakmıyor. Şimdi tek yapamadığımız başarı Dünya Şampiyonası'nda final oynamak ve şampiyon olmak. Bunu yapmak için çok çaba sarf ediyoruz. Erman'ın sağlığı iyi olursa, inşallah bir dünya finali hedefimizi gerçekleştirip şampiyonluğu tüm Türkiye'ye hediye edeceğiz. Bayrağımızı bugüne kadar gittiği tüm uluslararası müsabakalarda onurlu ve gururlu bir şekilde dalgalandırdı, bundan sonra da en üst noktalarda taşıyacağına inanıyorum."

Erman'ın spor sayesinde hayatının değiştiğini ve büyük bir başarı hikayesi yazdığını dile getiren Akyüz, ailelere "Kapı arkalarında, evlerde çocuklarımızı, özel bireylerimizi tutmayalım. Sosyalleştirelim, spora, sanata, müziğe ve resme yönlendirmemiz gerekiyor. Onları bu tür aktivitelere dahil etmeliyiz çünkü normal insanların hayal bile edemediği başarıları, onlar azimle çalışarak gerçeğe dönüştürüyor." değerlendirmelerinde bulundu.