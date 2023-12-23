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DPÜ Basketbol Takımları Bölgesel Lig Müsabakalarında Derece Elde Etti - Son Dakika
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DPÜ Basketbol Takımları Bölgesel Lig Müsabakalarında Derece Elde Etti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Basketbol Bölgesel Lig Müsabakalarında DPÜ kadın takımı üçüncü, erkek takımı dördüncü oldu. Kadınlar kategorisinde turnuvayı kazanan takım Eskişehir Teknik Üniversitesi oldu.

DPÜ Basketbol Takımları Bölgesel Lig Müsabakalarında Derece Elde Etti
23.12.2023 - 12:51,
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) ev sahipliğinde Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Basketbol Bölgesel Lig Müsabakalarında DPÜ kadın takımı üçüncü, erkek takımı dördüncü oldu.

DPÜ Kapalı Spor Salonu'nda Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından gerçekleşen turnuvaya kadınlarda Kütahya Dumlupınar, Eskişehir Osmangazi, Eskişehir Teknik, Bandırma Onyedi Eylül ve Pamukkale üniversiteleri ile erkeklerde Kütahya Dumlupınar, Eskişehir Osmangazi, Eskişehir Teknik, Bandırma Onyedi Eylül, Bilecik Şeyh Edebali, Balıkesir ve Pamukkale üniversiteleri katıldı.

"DPÜ kadın takımından üçüncülük"

DPÜ Kadın Basketbol Takımı turnuvadaki ilk maçında Pamukkale Üniversitesi ile karşılaştı ve karşılaşmadan 34 - 45 yenik ayrıldı. Turnuvanın ikinci maçında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile karşılaşan ve sahadan 59-41'lik skorla galip ayrıldı. Son maçında ise Eskişehir Teknik Üniversitesine 78-64 mağlup oldu ve bu sonuçların ardından turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Kadınlar kategorisindeki turnuvanın galibi ise gruptaki tüm maçlarını kazanan Eskişehir Teknik Üniversitesi oldu.

"DPÜ erkek takımı turnuvayı dördüncü tamamladı"

DPÜ Erkek Basketbol Takımı turnuvanın B Grubu'ndaki ilk maçında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini 76-41 gibi farklı bir sonuçla yendi. Turnuvanın ikinci maçında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile karşılaşan ve rakibini 57-51'lik skorla geçen DPÜ erkek takımı, üçüncü maçında ise Pamukkale Üniversitesine 43-73'lük sonuçla kaybetti. Bu sonuçlarla grubunu ikinci tamamlayan takım turnuvada yarı finale yükseldi. Yarı finalde Eskişehir Teknik Üniversitesine 67-66 kaybederek finalin kapısından dönen DPÜ, üçüncülük maçında ise Balıkesir Üniversitesine 41-63 kaybederek turnuvayı dördüncü tamamladı. Turnuvanın finalinde ise Pamukkale Üniversitesini 59-36'lık skorla mağlup eden Eskişehir Teknik Üniversitesi şampiyonluğa uzanan taraf oldu.

Turnuvanın ardından her iki kategori için de kupa töreni düzenlendi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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