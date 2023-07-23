Drogba'nın Zaha'yı ikna ettiği iddia edildi

Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba'nın, devreye girerek Wilfried Zaha'yı sarı-kırmızılılara gelmesi için ikna ettiği öne sürüldü.

DROGBA DEVREYE GİRDİ

Süper Lig devi Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'nin uzun zamandır peşinde olduğu Wilfried Zaha'da yeni gelişme yaşandı. Fildişi Sahilli yıldız için Galatasaray'ın efsanelerinden Drogba'nın da devreye girdiği öne sürüldü.

FENERBAHÇE İDDİALARI VARDI

Sarı-kırmızılılar, ezeli rakipleri Fenerbaçe'nin uzun zamandır gündeminde olan Zaha ile görüşmelere başladığını KAP'A bildirdi.