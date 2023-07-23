Drogba'nın Zaha'yı ikna ettiği iddia edildi - Son Dakika
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Drogba'nın Zaha'yı ikna ettiği iddia edildi

23.07.2023 19:32

Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba'nın devreye girerek Wilfried Zaha'yı ikna ettiği öne sürüldü. Galatasaray'ın görüşmelere başladığı Fildişi Sahilli futbolcu için Drogba'nın önemli bir rol oynadığı belirtiliyor.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba'nın, devreye girerek Wilfried Zaha'yı sarı-kırmızılılara gelmesi için ikna ettiği öne sürüldü.

DROGBA DEVREYE GİRDİ

Süper Lig devi Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'nin uzun zamandır peşinde olduğu Wilfried Zaha'da yeni gelişme yaşandı. Fildişi Sahilli yıldız için Galatasaray'ın efsanelerinden Drogba'nın da devreye girdiği öne sürüldü.

FENERBAHÇE İDDİALARI VARDI

Sarı-kırmızılılar, ezeli rakipleri Fenerbaçe'nin uzun zamandır gündeminde olan Zaha ile görüşmelere başladığını KAP'A bildirdi.

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Wilfried Zaha, Galatasaray, Spor, Son Dakika

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