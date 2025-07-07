DSİ Spor'da Alt Yapı Seçmeleri Başladı - Son Dakika
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DSİ Spor'da Alt Yapı Seçmeleri Başladı

DSİ Spor\'da Alt Yapı Seçmeleri Başladı
07.07.2025 20:46
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DSİ Spor, 7-18 Temmuz tarihleri arasında 2007-2016 doğumlu gençler için alt yapıya seçmeler yapıyor.

Geleceğin yıldızlarını yetiştiren DSİ Spor alt yapı organizasyonu kapsamında seçmeler yapılıyor.

Başarılarıyla adından söz ettiren DSİ Spor alt yapı organizasyonu kapsamında seçmeler yapılıyor. 7-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2007 ve 2016 doğumlu çocuk ve gençlerin katılabileceği seçmelere, lisanslı ya da lisanssız tüm sporcular katılabilecek. Seçmelerin programlarının 2007-2012 doğumlu gençlerin seçmeleri 7-8-9 Temmuz tarihlerinde saat 17.00-20.00 saatleri arasında, 2013-2016 doğumlu gençlerin seçmelerinin ise 10-11 Temmuz tarihlerinde saat 16.00-19.00 arasında gerçekleştirileceği belirtildi. Kulübün alt yapı seçmeleri DSİ 10. Bölge Müdürlüğü Spor Tesislerinde yapılıyor. Seçmelere katılmak isteyen adaylar 7 Temmuz 2025 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında DSİ Spor tesislerinde malzemeleri ile birlikte belirtilen gün ve saatler içerisinde hazır bulunmaları istendi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan DSİ Spor teknik sorumlusu Önder Dumlu, her yıl olduğu gibi bu yılda seçmeleri okul tatiline göre planladıklarını aktardı. Dumlu, "Seçmelerimiz 7 Temmuz ile 18 Temmuz arasında başladı. Bu kulvarda Diyarbakır'daki yetenekli çocuklarımızı, gençlerimizi DSİ Spor'un alt yapısına alarak burada gelecekleri ile ilgili, futbolla ilgili ileriye dönük hedefleri olan futbol oynamak isteyen bütün Diyarbakır'daki gençlerimizi burada seçmelere bekliyoruz. 18 Temmuza kadar sürecek seçmelerimiz. 2007'den başladık bu sene 2016 yaş grubuna kadar olan gençlerimizi DSİ Spor alt yapısına alıyoruz" dedi.

DSİ Spor antrenörü ve aynı zamanda eski takım kaptanı Hasan Kızıl, her sene yaş kategorisine göre takımların Türkiye şampiyonalarına katıldıklarını ve DSİ Spor olarak bölgede büyük başarılara imza attıklarını ifade etti. Kızıl, "Sporcunun oyun bilgisinin, teknik kapasitesinin olması lazım ve sporcu ne yaptığını bilmesi lazım. Bizim için en önemli olan şey oyun görüşü, sahadaki oyun zekası, arkadaşlarıyla saha içeresindeki uyumu ve sahada da ne yaptığını bilen sporcuları biz bünyemize katmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Velilerden Uğur Altaş, yiyenini seçmelere getirdiğini söyledi. Altaş, "Buradaki çocukları, gençleri sporla buluşturduğu için DSİ Spor kulübüne sonsuz teşekkür ediyoruz. Sporun erişilebilir olması, yaygınlaşmasında katkı sağlayan, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Elemelere katılan Civan Aykaç ise DSİ Spor seçmelerine katıldığını ifade etti. Aykaç, "İnternetten gördüm çok iyi bir kulüp. Arda Öztürk'ün bu kulüpten çıktığını gördüm sevindim ve beğendim bende seçmelere katıldım" dedi.

Oğlunu seçmelere getiren Hatun Balkan, kulübü başarılı bulduğunu dile getirdi. Balkan, "Oğlumu başarılı bulduğum için seçmelere geldik. Bu kulübün daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum, alt yapılarının olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Seçmelere katılan Muhammed Habip Balkan da futbol oynamayı sevdiğini ve seçmelere katıldığını bu kulübün Diyarbakır'da en iyi kulüp olduğu için buraya geldiğini aktardı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor DSİ Spor'da Alt Yapı Seçmeleri Başladı - Son Dakika

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