Üye Girişi
Duatlonİzmir için kayıtlar sürüyor - Son Dakika

Duatlonİzmir için kayıtlar sürüyor

11.02.2022 17:04
Duatlonİzmir için kayıtlar sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'Gençlik ve Spor Kenti İzmir' hedefi doğrultusunda farklı sportif organizasyonları kente kazandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19-20 Şubat tarihinde Duatlonİzmir Türkiye Şampiyonası düzenliyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'Gençlik ve Spor Kenti İzmir' hedefi doğrultusunda farklı sportif organizasyonları kente kazandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19-20 Şubat tarihinde Duatlonİzmir Türkiye Şampiyonası düzenliyor. Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliği ile Kent Ormanı-İnciraltı parkurunda yapılacak organizasyona Türkiye'nin dört bir yanından 500'e yakın atletin katılması bekleniyor. Koşu-bisiklet-koşu olarak düzenlenen duatlonda sporcular elit, genç-para, yıldız, M3 ve yaş grupları kategorilerinde yarışacak.

Elitler ve gençler 5 kilometre koşu, 20 kilometre bisiklet ve 2,5 km koşu ile parkuru tamamlayacak. Yıldızlar 3.4 kilometre koşu, 12 kilometre bisiklet, 1.7 kilometre koşu, M3'ler 2.7 kilometre koşu, 8 kilometre bisiklet, 1.3 kilometre koşuda mücadele edecek. Yaş gruplarında ise 10 kilometre koşu, 40 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşu ile bitime ulaşılacak. Duatlonİzmir'in başlangıç çizgisinde yerine almak isteyen lisanslı sporcular www.triatlon.org.tr üzerinden 13 Şubat'a kadar kayıt yaptırabilecek.


Duatlonİzmir için kayıtlar sürüyor
YORUMLAR
500

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, gençlik, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Duatlonİzmir için kayıtlar sürüyor - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
16:39 Bakan Dönmez'den elektrik zirvesi sonrası açılama: Uyarılarımızı yaptık
16:28 Meksika'da polis memurları güpegündüz ekip aracında ilişkiye girdi
16:18 Arka Sokaklar'da bugün neler olacak? Engin Müdürün katilleri bulunacak mı?
16:17 Tüfeğiyle tartıştığı adamları kovalayan 93'lük dede, gelen polislere Kore savaşını anlattı
16:14 Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Yıl sonunda yüzde 24'lere inecek, 2023 Mayıs itibarıyla da tek haneli rakamlara düşecek
16:00 Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Faturamı ödemeyeceğim" sözlerine AK Parti'den sert yanıt geldi
15:59 Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kadrosunda sürprizler tufanı!
15:25 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu konusu nedir?
15:24 Kırmızı Oda'da bugün neler olacak? Sadi, geçmişinin intikamını alacak mı?
15:16 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın henüz hastalığı atlatamadığı açıklandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 17:10:45. #1.12#
SON DAKİKA: Duatlonİzmir için kayıtlar sürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement