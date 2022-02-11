Duatlonİzmir için kayıtlar sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'Gençlik ve Spor Kenti İzmir' hedefi doğrultusunda farklı sportif organizasyonları kente kazandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19-20 Şubat tarihinde Duatlonİzmir Türkiye Şampiyonası düzenliyor. Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliği ile Kent Ormanı-İnciraltı parkurunda yapılacak organizasyona Türkiye'nin dört bir yanından 500'e yakın atletin katılması bekleniyor. Koşu-bisiklet-koşu olarak düzenlenen duatlonda sporcular elit, genç-para, yıldız, M3 ve yaş grupları kategorilerinde yarışacak.

Elitler ve gençler 5 kilometre koşu, 20 kilometre bisiklet ve 2,5 km koşu ile parkuru tamamlayacak. Yıldızlar 3.4 kilometre koşu, 12 kilometre bisiklet, 1.7 kilometre koşu, M3'ler 2.7 kilometre koşu, 8 kilometre bisiklet, 1.3 kilometre koşuda mücadele edecek. Yaş gruplarında ise 10 kilometre koşu, 40 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşu ile bitime ulaşılacak. Duatlonİzmir'in başlangıç çizgisinde yerine almak isteyen lisanslı sporcular www.triatlon.org.tr üzerinden 13 Şubat'a kadar kayıt yaptırabilecek.