DÜFest 2024 Birimler Arası Voleybol Turnuvası Düzce Üniversitesi\'nde Başladı

Spor

DÜFest 2024 etkinlikleri dahilinde birbirinden heyecanlı mücadelelere sahne olan Düzce Üniversitesi, bu kez de Birimler Arası Voleybol Turnuvası ile öğrenciler ve personel arasındaki rekabeti üst seviyeye taşıyor.

Düzce Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda Genel Sekreter Nihat Yıldız'ın yaptığı açılış vuruşuyla başlayan turnuva, sekiz birim takımının katılımıyla gerçekleşiyor. Takımlar; kadın öğrenci, erkek öğrenci ve personel olmak üzere üç ayrı kategoride mücadele edecekler.

DÜFest 2024 Birimler Arası Voleybol Turnuvası, spor ve dostluk adına önemli bir platform sunmaya devam ediyor. - DÜZCE