DÜFest 2024 Birimler Arası Voleybol Turnuvası Düzce Üniversitesi'nde Başladı - Son Dakika
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DÜFest 2024 Birimler Arası Voleybol Turnuvası Düzce Üniversitesi'nde Başladı

DÜFest 2024 Birimler Arası Voleybol Turnuvası Düzce Üniversitesi\'nde Başladı

Düzce Üniversitesi, DÜFest 2024 etkinlikleri kapsamında düzenlenen Birimler Arası Voleybol Turnuvası ile öğrenciler ve personel arasındaki rekabeti arttırıyor. Sekiz birim takımının katıldığı turnuva, kadın öğrenci, erkek öğrenci ve personel kategorilerinde gerçekleşiyor. DÜFest 2024 Birimler Arası Voleybol Turnuvası, spor ve dostluk için önemli bir platform sunuyor.

30.04.2024 10:14
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DÜFest 2024 etkinlikleri dahilinde birbirinden heyecanlı mücadelelere sahne olan Düzce Üniversitesi, bu kez de Birimler Arası Voleybol Turnuvası ile öğrenciler ve personel arasındaki rekabeti üst seviyeye taşıyor.

Düzce Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda Genel Sekreter Nihat Yıldız'ın yaptığı açılış vuruşuyla başlayan turnuva, sekiz birim takımının katılımıyla gerçekleşiyor. Takımlar; kadın öğrenci, erkek öğrenci ve personel olmak üzere üç ayrı kategoride mücadele edecekler.

DÜFest 2024 Birimler Arası Voleybol Turnuvası, spor ve dostluk adına önemli bir platform sunmaya devam ediyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor DÜFest 2024 Birimler Arası Voleybol Turnuvası Düzce Üniversitesi'nde Başladı - Son Dakika

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