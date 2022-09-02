Adanalı Anıl Türkiye birincisi oldu - Son Dakika
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Adanalı Anıl Türkiye birincisi oldu

02.09.2022 10:13
Adanalı Anıl Türkiye birincisi oldu

Dumlupınar Meydan Muharebesi Zaferi 100.Yılı Çocuklar Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda Adanalı 12 yaşındaki sporcu Anıl Teke Türkiye birincisi oldu.

Dumlupınar Meydan Muharebesi Zaferi 100.Yılı Çocuklar Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda Adanalı 12 yaşındaki sporcu Anıl Teke Türkiye birincisi oldu.

26-31 Ağustos tarihleri arasında Kütahya'da düzenlenen şampiyonaya 81 ilden 800 sporcu katıldı. Dumlupınar Meydan Muharebesi Zaferi 100. Yılı sebebiyle düzenlenen Çocuklar Muaythai Türkiye Şampiyonasında Adana'yı temsil eden sporcu Anıl Teke 40 kiloda Türkiye 1.si olarak Adana'ya döndü. - ADANA

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Kaynak: İHA

Dumlupınar, Türkiye, Kütahya, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adanalı Anıl Türkiye birincisi oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adanalı Anıl Türkiye birincisi oldu - Son Dakika
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