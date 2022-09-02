26-31 Ağustos tarihleri arasında Kütahya 'da düzenlenen şampiyonaya 81 ilden 800 sporcu katıldı. Dumlupınar Meydan Muharebesi Zaferi 100. Yılı sebebiyle düzenlenen Çocuklar Muaythai Türkiye Şampiyonasında Adana'yı temsil eden sporcu Anıl Teke 40 kiloda Türkiye 1.si olarak Adana'ya döndü. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Adanalı Anıl Türkiye birincisi oldu - Son Dakika

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