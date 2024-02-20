Dumlupınar Titans, Bolu Bears\'ı farklı mağlup etti

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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Korumalı Futbol 1. Ligi'nde mücadele eden Kütahya Dumlupınar Üniversitesi takımı Dumlupınar Titans, sezonun ikinci maçında Bolu Bears'ı 38-6 yenerek ikinci maçında ikinci galibiyetini aldı.

Kütahya 30 Ağustos Stadyumu'nda oynanan 1. Lig, D Grubu ikinci maçında DPÜ'nün Korumalı Futbol Topluluğuna üye öğrencilerin yer aldığı Dumlupınar Titans takımı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi temsilcisi Bolu Bears'ı 38-6'lık sonuçla farklı mağlup ederek bu sezonki ikinci maçında ikinci galibiyetini aldı. Sezonun ilk maçında dış sahada Karabük Steelers'ı da 36-6 ile geçen Dumlupınar Titans, bu sonuçla farklı galibiyetlerine bir yenisini ekledi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Dumlupınar Titans Koçu Erdem Kaya, "Takımımı elde ettiği farklı galibiyetten, rakibimizi ise centilmen ve mücadeleci oyunundan dolayı kutluyorum. Rakibimizin hatalarını iyi değerlendirdik. Farklı bir sonuçla bu sezonki ikinci galibiyetimizi aldık. Özellikle soğuk havaya rağmen stadyuma gelip bizi destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyor ve bu galibiyeti kendilerine armağan ediyoruz" dedi.

"Dumlupınar Tıtans'a katılımlar sürüyor"

Takımına yeni sporcuların katılmasını önemsediklerini ifade eden Koç Erdem Kaya, "İlk maçta elde ettiğimiz galibiyetten sonra öğrencilerimizin takımımıza ilgisi daha da arttı. İnanıyorum ki, aldığımız bu galibiyet hem oyuncu hem de taraftar anlamında bu ilgiyi daha da artıracak. Önümüzde iki zorlu maçımız daha var. Dumlupınar Titans'ı büyütmek için verdiğimiz çabaya katkı sunmak isteyen öğrencilerimizi bekliyoruz. DPÜ öğrencileri gerek sosyal medya hesabımızdan ya da Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız üzerinden bize ulaşabilirler. Mayasında zafer olan bu Kütahya'da daha büyük zaferleri beraber kazanalım istiyoruz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA