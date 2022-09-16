Fenerbahçe taraftarı Galatasaray'a küfürlü tezahüratta bulunurken Mert Hakan Yandaş güldü - Son Dakika
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Fenerbahçe taraftarı Galatasaray'a küfürlü tezahüratta bulunurken Mert Hakan Yandaş güldü

16.09.2022 10:44

UEFA Avrupa Ligi B grubunda Rennes ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, deplasmanda Fransız temsilcisiyle geriden geldiği maçta 2-2 berabere kaldı. Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'nin maç sonu değerlendirmeleri sırasında Galatasaray'a yapılan küfürlü tezahürata gülmeleri tepki topladı.

Maçla ilgili açıklamalarda bulunan sarı-lacivertli takım yıldızları Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci, açıklamaları sırasında Fenerbahçe taraftarlarının Galatasaray için yaptığı küfürlü tezahüratı duydular. Ekranlarda da duyulan ses, Mert Hakan ve İrfan Can tarafından gülerek karşılandı. Sosyal medyada gündeme gelen görüntüler karşısında yerli futbolcuların tepkileri, ezeli rakip Galatasaray taraftarından büyük tepki topladı.

GALATASARAY'A KÜFRETTİLER

Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci röportaj verdikleri sırada yayında da duyulan Galatasaray'a küfürlü tezahürat karşında gülerek tepki verdiler. O anlarda gülmeye başlayan Mert Hakan ve İrfan Can'ın tavırları ezeli rakip taraftarları tarafından iyi karşılanmadı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Mert Hakan Yandaş, ayrıca maç sonu, taraftarlarına sosyal medya üzerinden, "Bütün zorluklara rağmen bizleri yalnız bırakmayan BÜYÜK FENERBAHÇE taraftarına teşekkürler. SON AN'A KADAR." sözleriyle teşekkür etti.

Galatasaray'a küfürlü tezahürat! Gülüşü tepki topladı
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Son Dakika Spor Fenerbahçe taraftarı Galatasaray'a küfürlü tezahüratta bulunurken Mert Hakan Yandaş güldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe taraftarı Galatasaray'a küfürlü tezahüratta bulunurken Mert Hakan Yandaş güldü - Son Dakika
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