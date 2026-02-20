Dünkü maçtan önce Fenerbahçe'de kaç futbolcunun oruçlu olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
Dünkü maçtan önce Fenerbahçe'de kaç futbolcunun oruçlu olduğu ortaya çıktı

Dünkü maçtan önce Fenerbahçe\'de kaç futbolcunun oruçlu olduğu ortaya çıktı
20.02.2026 14:59  Güncelleme: 15:08
Dünkü maçtan önce Fenerbahçe\'de kaç futbolcunun oruçlu olduğu ortaya çıktı
Spor yorumcusu Murat Aşık, Fenerbahçe'nin Nottingham Forest ile oynadığı maçın ardından yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli takımda 8 futbolcunun oruç tuttuğunu belirtti. Aşık, ''Dün Fenerbahçe'de 8 oyuncu oruç tutmuş. Guendouzi, Kante, Cherif, Kerem, İsmail, Mert. Allah kabul etsin bir de ilk gündü, anatomiler etkileniyor. Tabii Nottingham'da da oruçlu oyuncular vardır'' dedi.

Spor yorumcusu Murat Aşık, Fenerbahçe'nin Nottingham Forest ile oynadığı karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. 343 Digital Youtube kanalında konuşan Aşık, sarı-lacivertli takımda bazı futbolcuların oruç tuttuğunu söyledi.

"ALLAH KABUL ETSİN, İLK GÜNDÜ"

Murat Aşık, yaptığı değerlendirmede, "Dün Fenerbahçe'de 8 oyuncu oruç tutmuş. Guendouzi, Kante, Cherif, Kerem, İsmail, Mert… Allah kabul etsin, bir de ilk gündü, anatomiler etkileniyor" ifadelerini kullandı.

Aşık ayrıca, Nottingham Forest kadrosunda da oruçlu oyuncular olabileceğini belirtti. Açıklamalar, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

Son Dakika Spor Dünkü maçtan önce Fenerbahçe'de kaç futbolcunun oruçlu olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • 161559P- 161559P-:
    Ederson o golleri yerkende oruçlu muydu ? 52 5 Yanıtla
    2252 2252:
    çok zekii bir soru!! 13 3
  • ali çakmak ali çakmak:
    neyseki bugğn sahura kalkmadınız. yiyip yattınız. 11 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    HIII . 7 1 Yanıtla
  • Hilmi uğurlu Hilmi uğurlu:
    ya Murat da aşık mısın nesin yapmıyorum yapmak için yorum yapmışsın ya ne alakası var İngiliz takımında da var oruç tutanlar oradaki arkadaşının dediği gibi kaleci de mi oruç tutuyordu boş bir yorum ya 3 0 Yanıtla
  • çiüçiü çiüçiü:
    FB bu maçtan gerekli dersi çıkarıp gelecek maçlara odaklanmalı 1 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
