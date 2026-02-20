Dünkü maçtan önce Fenerbahçe\'de kaç futbolcunun oruçlu olduğu ortaya çıktı

Spor yorumcusu Murat Aşık, Fenerbahçe'nin Nottingham Forest ile oynadığı karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. 343 Digital Youtube kanalında konuşan Aşık, sarı-lacivertli takımda bazı futbolcuların oruç tuttuğunu söyledi.
Murat Aşık, yaptığı değerlendirmede, "Dün Fenerbahçe'de 8 oyuncu oruç tutmuş. Guendouzi, Kante, Cherif, Kerem, İsmail, Mert… Allah kabul etsin, bir de ilk gündü, anatomiler etkileniyor" ifadelerini kullandı.
Aşık ayrıca, Nottingham Forest kadrosunda da oruçlu oyuncular olabileceğini belirtti. Açıklamalar, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.
