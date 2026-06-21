Mersin'de organize edilen Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları tamamlandı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve Dünya Bedensel Engelliler Federasyonu işbirliğinde düzenlenen organizasyona, 28 ülkeden 500'den fazla sporcu katıldı.

Oyunlar kapsamındaki tekerlekli sandalye eskrim ve para dans müsabakaları Akdeniz ilçesindeki bir otelde, para badminton karşılaşmaları ise Mersin Tenis Kompleksi'nde yapıldı.

Türkiye'den 37 sporcunun katıldığı organizasyon 4 gün sürdü.

Final müsabakalarının ardından dereceye giren takım ve sporculara madalyaları verildi.