Dünya Bocce Şampiyonası Kemer'de Tamamlandı

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Dünya Bocce Şampiyonası tamamlandı.
Kemer Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya, 36 ülkeden 150 sporcu katıldı.
Şampiyonada milli sporcu Murat Oruç, altın nokta disiplininde üçüncü oldu.
Müsabakaların tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
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