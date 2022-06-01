Dünya Bocce Şampiyonası Toroslar'da yapılacak - Son Dakika
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Dünya Bocce Şampiyonası Toroslar'da yapılacak

01.06.2022 00:57
Dünya Bocce Şampiyonası Toroslar'da yapılacak

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 'Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce (Raffa-Volo) Şampiyonaları'na ev sahipliği yapacak.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 'Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce (Raffa-Volo) Şampiyonaları'na ev sahipliği yapacak.

2019 yılında Dünya Büyükler Bocce Şampiyonası ile Dünya Kadınlar Bocce Kupası'nı ilçede gerçekleştiren Toroslar Belediyesi, şimdi de Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları'na hazırlanıyor. Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI), Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF), Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Toroslar Belediyesi tarafından 30 Ekim- 4 Kasım tarihleri arasında dünyada ilk kez Toroslar Bocce Spor Tesisi'nde düzenlenecek olan şampiyonaya, dünya geneli yaklaşık 40 takımdan 300'e yakın sporcu katılacak.

Toroslar Belediyesi Bocce Takımı, Türkiye'nin yine gururu oldu

Dünya Şampiyonasının hazırlıkları sürerken Toroslar Belediyesi Bocce Takımı da şampiyonluklarına bir yenisini daha ekledi. Ulusal ve uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil eden Toroslar Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, 23-29 Mayıs 2022 tarihlerinde Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yapılan Bocce Volo Türkiye Şampiyonası'nda bir Türkiye rekoru, 17 Türkiye şampiyonluğu, 3 Türkiye ikinciliği ve 9 Türkiye üçüncülüğü ile toplamda 29 madalya kazanarak, şampiyonayı birinci sırada tamamladı.

Bocce Milli Takımının bel kemiğini oluşturan sporculardan olan Toroslar Belediyesi Bocce Takımı sporcusu Mehmet Can Yakın ise formunun zirvesinde olduğunu bu şampiyonada bir kez daha kanıtlayarak, 3 altın madalyanın yanı sıra 1 de Türkiye rekoru elde etti.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Mersin İl Temsilcisi ve Toroslar Belediyesi Bocce Takımı Antrenörü Niyazi Kutlay, bocce sporuna sunduğu desteklerinden dolayı Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür ederek, "Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'ın bocce sporuna sunduğu katkılar ile alt yapımızı daha da güçlendirdik. Sporcularımızın, uluslararası şampiyonalarda ve Bocce Milli Takımında yer alması, disiplinli çalışmamızın ve emeğimizin en güzel karşılığıdır. Verilen bu emek, kürsülerde yerimizin değişmemesini sağladı. Bu başarılarda bizlere güvenen ve destek veren Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz ile Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu ve Uluslararası Bocce Konfederasyonu Başkanımız Mutlu Türkmen'e teşekkür ediyorum" dedi.

"Takımımızın başarısı, ülkemizin başarısıdır"

Spora verdikleri her desteğin başarı olarak geri dönmesinden gurur duyduklarını söyleyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yapılan Bocce Volo Türkiye Şampiyonası'nı birinci olarak tamamlayan bocce takımını tebrik etti. Yılmaz; "Ulusal ve uluslararası şampiyonalarından madalyalarla dönen kulübümüz, bocce branşında ilçemizi ve kentimizi Türkiye'nin bir numarası yapmayı başardı" ifadelerini kullandı.

Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları'na Toroslar'da ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Yılmaz, "Toroslar Belediyesi olarak, Uluslararası Bocce Konfederasyonu, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu ve Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile birlikte 30 Ekim- 4 Kasım tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz Dünya Şampiyonasında, Türk misafirperverliğimizi yine en iyi şekilde göstereceğiz. Bocce sporuna verdiği değerli katkılarından dolayı Bayburt Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Bocce, Bowling, Dart Federasyonu ve aynı zamanda Uluslararası Bocce Konfederasyonu Başkanı Mutlu Türkmen'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Sporcularımız, 2022 Akdeniz Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek"

Yılmaz, 25 Haziran- 5 Temmuz tarihleri arasında Cezayir'de bu yıl 19'uncusu düzenlenecek olan 2022 Akdeniz Oyunları'nda, Toroslar Belediyesi Bocce Takımı sporcuları Mehmet Can Yakın ile Murat Alan'ın Türkiye'yi temsil edeceğini de söyleyerek, sporculara başarılar diledi. - MERSİN

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TOROSLAR'DA ENDURO HEYECANI TOROSLAR'DA ENDURO HEYECANI
Kaynak: İHA

Toroslar Belediyesi, Toroslar, Türkiye, Mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Bocce Şampiyonası Toroslar'da yapılacak - Son Dakika


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