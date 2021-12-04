Dünya bu golü konuşuyor! Hakan Çalhanoğlu, Roma karşısında imkansızı başardı

Hakan Çalhanoğlu, Inter'in deplasmanda Roma'yı 3-0 yendiği maçta akılalmaz bir gole imza attı. Milli futbolcumuz karşılaşmanın 15. dakikasında kullandığı kornerde, Roma kalecisi Rui Patricio'nun bacaklarının arasından topu ağlarla buluşturdu. Tüm dünyadan futbolseverlerin büyük beğenisini kazan gole sosyal medyada beğeni yağdı.

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Inter, deplasmanda Roma'yı 3-0 mağlup etti. Milli futbolcumuz dev maçta uzun yıllar unutulmayacak bir gole imza attı. FUTBOLSEVERLERİ MEST ETTİ Roma Olimpiyat Stadı'nda oynana karşılaşmada Inter 15. dakikada korner kazandı. Topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, topu Roma kalecisi Rui Patricio'nun bacakları arasından ağlara gönderdi. Bu gol sosyal medyada büyük yankı uyandırırken tüm dünyadan futbolseverler beğenisini dile getiren paylaşımlarda bulundu.

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