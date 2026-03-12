Dünya devinde kriz: Oyunculardan biri, \'\'Zaten ayrılacağım, küme düşersek düşelim\'\' demiş

Premier Lig ekiplerinden Tottenham, 144 yıllık tarihinde ilk kez üst üste altı maç kaybederek en kötü günlerinden birini yaşıyor.

IGOR TUDOR DA ÇARE OLAMADI

Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlar almasına rağmen Premier Lig'de küme düşme bölgesinin sadece bir puan üzerinde yer alan Tottenham'a yeni teknik direktör Igor Tudor da çare olamadı.

TÜM TAKIM ÖZ GÜVENİNİ KAYBETTİ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Tottenham forması giyen oyuncular, üst üste alınan yenilgiler sonrası öz güvenlerini kaybetmiş durumda. Kulüp psikologlarının oyuncularla sık sık iletişim halinde olduğu belirtilen haberde, pazar günü Liverpool ile oynanacak maç öncesi oyunculara olumlu bir ivme kazandırılmak istendiği ifade edildi.

"TAKIMDAN AYRILACAĞIM, KÜME DÜŞERSEK DÜŞELİM"

Haberde öte yandan ismi açıklanmayan bir oyuncunun takım arkadaşlarına, bu yaz kulüpten ayrılacağını söylediği ve küme düşme ihtimalinin kendisini ilgilendirmediği aktarıldı. Bu oyuncunun takım arkadaşlarına, ''Zaten ayrılacağım, düşersek düşelim'' diyerek adeta kulübüne rest çektiği öne sürüldü.