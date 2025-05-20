Dünya devinden Galatasaray taraftarını korkutan paylaşım

Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunda başrolü oynayan Victor Osimhen'in geleceği merak konusuyken, Chelsea'nin gece yarısı yaptığı bir paylaşım sarı-kırmızılı taraftarı tedirgin etti.

CHELSEA'DEN GECE YARISI BOMBA PAYLAŞIM

Galatasaray formasıyla sezona damga vuran Victor Osimhen'in talipleri arasında Chelsea'nin de olduğu biliniyordu. Tüm teklifleri gördükten sonra geleceğiyle ilgili son kararı verecek olan Osimhen için Galatasaray taraftarları da kampanyalar başlatmış durumda.

Chelsea'nin gece yarısı yaptığı bir paylaşım ise Osimhen'i bu kadar çok seven Galatasaray taraftarının adeta yüreğine indirdi. Chelsea, Osimhen'in taktığı maskeye çok benzer bir maskenin fotoğrafını Ekvador bayrağı emojisiyle paylaştı. İlk etapta bayrak emojisini görmeyen Galatasaray taraftarları, Chelsea'nin Osimhen'i açıklayacağını düşündü.

İşte o paylaşım;

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Chelsea'nin paylaşımına yorum bombardımanında bulunan sarı-kırmızılı taraftarlar, yaşadıkları korkuyu cümlelere döktü. Öte yandan Chelsea'nin bu paylaşımını Ekvadorlu futbolcusu Moises Caicedo için yaptığı öğrenildi.