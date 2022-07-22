Dünya Eskrim Şampiyonası - Son Dakika
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Dünya Eskrim Şampiyonası

22.07.2022 15:32
Dünya Eskrim Şampiyonası

Dünya Eskrim Şampiyonası'nda Kadın Kılıç Milli Takımı, 16'ncı sırayı aldı.

Dünya Eskrim Şampiyonası'nda Kadın Kılıç Milli Takımı, 16'ncı sırayı aldı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen şampiyonada piste çıkan milli takım, organizasyonu 16'ncı sırada tamamladı.

Iryna Shchukla, Nil Güngör ve Pınar Miray Şişik'ten kurulu milli takım, tablo 32'de Büyük Britanya'yı 45-41 yendikten sonra tablo 16'da Japonya'ya 45-23 mağlup olarak çeyrek finale kalamadı.

Şampiyonada milli sporcuların karşılaşmaları sona erdi.

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Kaynak: AA

Milli Takım, Kahire, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Eskrim Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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