Dünya Eskrim Şampiyonası

Iryna Shchukla, Nil Güngör ve Pınar Miray Şişik'ten kurulu milli takım, tablo 32'de Büyük Britanya 'yı 45-41 yendikten sonra tablo 16'da Japonya 'ya 45-23 mağlup olarak çeyrek finale kalamadı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mısır 'ın başkenti Kahire 'de düzenlenen şampiyonada piste çıkan milli takım, organizasyonu 16'ncı sırada tamamladı.

Kaynak: AA

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