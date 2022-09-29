4. Dünya Göçebe Oyunları ilgi görüyor - Son Dakika
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4. Dünya Göçebe Oyunları ilgi görüyor

29.09.2022 15:52

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'na yerli ve yabancı çok sayıda kişi ilgi gösteriyor.

Dünya Etno spor Konfederasyonu tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'na yerli ve yabancı çok sayıda kişi ilgi gösteriyor.

Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü kıyısında "Gelenekten Geleceğe Bir'iz!" sloganıyla organize edilen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu mücadele ediyor.

Özellikle Türk devletlerinden çok sayıda sporcu ve izleyici, geleneksel kıyafetleriyle müsabakaları izliyor.

Etkinliğin ilk gününde kökbörü (kökpar) ve atlı okçuluk oyunları yoğun ilgi gördü. Müsabakalar için hazırlanan alandaki tribünleri dolduran yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçi oyunları takip etti.

Bekiroğlu: "Çok büyük bir organizasyon içerisindeyiz"

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu, AA muhabirine, müsabakaların sabah saatlerinde başladığını söyledi.

Katılımın yoğun olduğunu belirten Bekiroğlu, "Geleneği, geleceğe taşıma adına Türk milleti olarak da yoğun bir gayret içerisindeyiz. Bugün de bunu burada bir kez daha görmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Bekiroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle Türkiye'de organize edilen bu tür organizasyonların geleneksel spor dallarına verilen önemin göstergesi olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Bugün katılan bütün ülkelerden olumlu mesajlar, olumlu görüşler alıyoruz. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Gerçekten çok büyük bir organizasyon içerisindeyiz. Atlı okçuluk müsabakalarımız yapılıyor. 25'in üzerinde ülkeden sporcu burada yarışmaya katılıyor. Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu olarak 33 sporcumuzla ülkemizi temsil edeceğiz. İnşallah güzel sonuçlar bekliyoruz. Çok iyi hazırlandık. Her şeyden öte, kültürümüzü yansıtmanın çok büyük bir anlam ifade ettiği bu organizasyon büyük bir coşkuyla devam ediyor. "

Oyunları izlemek için yöresel kıyafetiyle Endonezya'dan geldi

Endonezya'dan oyunları izlemek için gelen Dhanisa Restya, yöresel kıyafetiyle dikkat çekti.

İznik'te bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Restya, "Burada çok farklı kültürlerden insanlar var. Türkiye'ye daha önce de gelmiştim. Bugün okçuluk yarışmalarını izledim. Arkadaşım da burada yarışacak. Oyunları çok beğendim. Geleneksel kıyafetlerimle buraya geldim. İnsanlar çok ilgi gösterdi, çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Sivas'tan gelen Bilal Demir, geçmişi geleceğe taşımak adına önemli bir organizasyon düzenlendiğini belirtti.

Kendisinin de atlı spor oyuncusu olduğunu aktaran Demir, "Giyim kuşamımızla bu işi severek yapıyoruz. Gençler, çocuklar gördüğü zaman severek bakıyor." diye konuştu.

Zehra Vural da oyunları çok beğendiğini anlatarak, "Çok büyük bir etkinlik ve büyük bir atmosfer. Kendim de yarışacağım. Böyle bir yarışmaya katıldığım için gururluyum." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Dünya Göçebe Oyunları, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 4. Dünya Göçebe Oyunları ilgi görüyor - Son Dakika

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