Dünya futbolunda devrim gibi öneri! Kırmızı kart yok, maçlar 50 dakika

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.04.2026 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Napoli Başkanı De Laurentiis’in maç süresinin 50 dakikaya düşürülmesi ve sarı-kırmızı kartların kaldırılarak süreli ceza sistemine geçilmesi yönündeki önerileri, futbolun kurallarını kökten değiştirebilecek bir tartışmayı gündeme taşıdı.

Dünya futbolunda köklü değişikliklerin kapısı aralanabilir. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’in yaptığı çarpıcı öneriler, futbolun temel kurallarını tamamen değiştirebilecek nitelikte.

“90 DAKİKA ARTIK SIKICI”

Futbolun mevcut yapısının izleyici açısından temposunu kaybettiğini savunan De Laurentiis, en radikal önerisini maç süreleri üzerinden yaptı. İtalyan başkan, 90 dakikalık klasik sistemin kaldırılarak karşılaşmaların 25’er dakikalık iki devre halinde, toplam 50 dakika oynanması gerektiğini dile getirdi.

OYUN HIZLANACAK İDDİASI

De Laurentiis’e göre daha kısa süreli maçlar, oyunun temposunu artıracak ve izleyici ilgisini üst seviyeye çıkaracak. Bu sistemin futbolu daha dinamik ve akıcı hale getireceği savunuluyor.

KARTLAR KALKIYOR

Napoli Başkanı’nın en dikkat çeken önerilerinden biri de sarı ve kırmızı kartların kaldırılması oldu. Mevcut kart sisteminin oyunu soğuttuğunu öne süren De Laurentiis, bu uygulamanın tamamen kaldırılmasını istedi.

YENİ CEZA SİSTEMİ ÖNERİSİ

Kartların yerine ise farklı bir ceza sistemi önerildi. Buna göre faul yapan oyuncular, ihlalin derecesine göre belirli sürelerle oyun dışı kalacak. Öneriye göre sarı kartlık bir faul yapan oyuncu 5 dakika, kırmızı kartlık ciddi bir ihlalde bulunan futbolcu ise 20 dakika saha dışında bekleyecek.

FUTBOLDA YENİ DÖNEM TARTIŞMASI

Bu radikal öneriler, futbol dünyasında büyük tartışma yaratırken, geleneksel kuralların değişip değişmeyeceği merak konusu oldu. Futbolun geleceğine yön verebilecek bu fikirlerin hayata geçip geçmeyeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Napoli, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • necati çolak necati çolak:
    Kırmızı kart kaldırılırsa ligler de kasap futbolcu türer saçma sapan bir uygulama istiyorsun ne içiyorsan ya azalt yada hiç içme 1 0 Yanıtla
  • 8k7mxzpfdk 8k7mxzpfdk:
    İğrenç bir düşünce bu ne biçim bir futbol sevgisi ya neymiş 90 dakika çok sıkıcıymış lan insan 90 dakika nasıl geçti biraz daha ugrasin diyor manyaga bak 50 dakikaya düşürmeye çalışıyor yok kırmızı kart olmasın falan filan ki çocuklarla oyna sen 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 18:25:01. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.