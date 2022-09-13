Ekvador'un başı sahte belgelerle belada! Dünya Kupası'ndan ihraç kapıda - Son Dakika
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Ekvador'un başı sahte belgelerle belada! Dünya Kupası'ndan ihraç kapıda

13.09.2022 10:55

Dünya Kupası'nda sahne alacak Ekvador, turnuvaya 2 ay kala büyük bir şok yaşıyor. Fenerbahçeli Valencia'nın kaptanlığını yaptığı Ekvador milli takımında oynayan Broyn Castillo'nun aslında Kolombiyalı olduğu ve oyuncunun milli takımda oynayabilmesi için sahte belgeler hazırlandığı ortaya çıktı.

FIFA'nın bu kararının ardından Fenerbahçeli Enner Valencia'nın da forma giydiği Ekvador, ortaya çıkan yeni sahte belgelerle tekrardan gözleri üzerine çekti. Yeni belgelerin ortaya çıkmasıyla Kasım ayında başlayacak olan Dünya Kupası'ndan Ekvador'un ihracı gündemde.

SAHTE VATANDAŞLIK ALMIŞ

Dünya Kupası'na katılacak olan Ekvador'un oyuncusu Byron Castillo'nun sahte belgeyle vatandaşlık aldığı ve aslında Kolombiyalı olduğuna dair Mayıs ayından beri süren soruşturmada yeni belgeler ortaya çıktı. Castillo'nun sahte doğum belgesi düzenleyerek Ekvador Milli Takımı'nda oynama hakkı elde ettiğine dair belgeler yayınlandı. Yayınlanan belgelerde Castillo'ya ait olduğu belirtilen ses kayıtlarında Kolombiya doğumlu olduğunu kabul ettiği bilgisi verildi.

EKVADOR DÜNYA KUPASINDAN İHRAC EDİLEBİLİR

YAŞINI KÜÇÜLTMÜŞ

Castillo, düzenlenen belgelerde yazan doğum tarihinin de 1998 değil 1995 olduğunu itiraf etti. Castillo, ayrıca bu belgelerin düzenlenebilmesi için Ekvadorlu bir iş adamından yardım aldığını da itirafına ekledi.

EKVADOR İHRAC EDİLİRSE DÜNYA KUPASI'NA ŞİLİ GİDECEK

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Ekvador'un Dünya Kupası'ndan ihracı gündeme geldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada ise Ekvador'un olası ihracı durumunda Şili'nin Dünya Kupası'na hak kazanacağı aktarıldı.

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