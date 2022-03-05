Dünya Gençler Kısa Mesafe Sürat Pateni Şampiyonası heyecanı Polonya'da yaşanıyor - Son Dakika

Dünya Gençler Kısa Mesafe Sürat Pateni Şampiyonası, Polonya'nın Gdansk kentinde gerçekleştiriliyor.

Şampiyonada Türkiye'yi kadınlar ve erkeklerde dörder sporcu temsil ediyor. Dün başlayan organizasyonda erkekler ve kadınlarda 1500 metre ile bayrak yarışında çeyrek final yarışmaları yapıldı.

1500 metre çeyrek finalinde serisinde kadınlarda Damla Akan 4'üncü, Suğdenaz Berrin Aydın 5'inci, erkeklerde ise Muhammed Emir Han 3'üncü, Murat Tahtacı 4'üncü oldu ve yarı finale yükselemedi.

3 bin metre bayrak yarışı çeyrek finalinde ise Damla Akan, Suğdenaz Berrin Aydın, Aybüke Han ve Melike Selen'den oluşan Kadın Milli Takımı 4: 39.714 ile serisinde 4'üncü, Muhammed Melik Cebanay, Yusuf Buğra Demirtaş, Muhammed Emir Han ve Murat Tahtacı'nın temsil ettiği Erkek Milli Takımı 4: 24.636 ile serisinde 3. sırada yer alarak yarı finale kalamadı.

Dünya Gençler Kısa Mesafe Sürat Pateni Şampiyonası, yarın sona erecek.