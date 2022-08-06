Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından Bulgaristan 'ın başkenti Sofya 'da düzenlenen ve 7 Ağustos'ta sona erecek şampiyonanın beşinci gününde 4 sıklette müsabakalar yapıldı. Erkekler 73 kiloda ülkemizi temsil eden Furkan Münir Doğru, finalde İran 'dan Reza Kalhor'a mağlup olarak şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.

Kaynak: İHA

Bulgaristan, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Furkan Münir Doğru, dünya 2.'si oldu - Son Dakika

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