Dünya Şampiyonası'nda 8 madalya kazanan genç milli yüzücüler yurda döndü

Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 8 madalya kazanan milli sporcular yurda döndü.

İstanbul Havalimanı'na gelen ay-yıldızlı kafileyi, yetkililer çiçek ve alkışlarla karşıladı.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, "Ülkemiz adına büyük bir onur. Benim için büyük bir gurur. Huzurunuzda bütün çocuklarımızı, onları yetiştiren anne ve babalarını, her daim onlarla beraber olan hocalarını, bütün aileyi tebrik ediyorum. Bize büyük gurur ve mutluluk yaşattılar. İnşallah başarılarının devamını diliyorum. 87 ülkenin katıldığı şampiyonada 4. olarak 8 madalyayla ülkemize tarihteki bir ilki yaşattılar." ifadelerini kullandı.

Organizasyonu 3 altın madalyayla tamamlayan milli sporcu Merve Tuncel ise "Öncelikle gençler kategorisinin en önemli yarışmalarından birinden böyle bir sonuçla geri dönmek gurur verici. Ülkemi böyle büyük bir şampiyonada güzel sonuçlarla temsil etmekten çok mutluyum. Madalya için çok çalıştık. Sezonun son yarışıydı. Yoğun bir sezonu güzel bir şekilde kapattık." değerlendirmesinde bulundu.

Erkeklerde altın madalya kazanan Sanberk Yiğit Oktar da sezonun son yarışından çok güzel bir sonuçla ayrıldıklarını ve iyi bir tatili hak ettiklerini ifade etti.

Milli kafile, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından havalimanından ayrıldı.