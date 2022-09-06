Dünya Şampiyonası'nda 8 madalya kazanan genç milli yüzücüler yurda döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya Şampiyonası'nda 8 madalya kazanan genç milli yüzücüler yurda döndü

06.09.2022 18:38
Dünya Şampiyonası'nda 8 madalya kazanan genç milli yüzücüler yurda döndü

Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 8 madalya kazanan milli sporcular yurda döndü.

Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 8 madalya kazanan milli sporcular yurda döndü.

İstanbul Havalimanı'na gelen ay-yıldızlı kafileyi, yetkililer çiçek ve alkışlarla karşıladı.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, "Ülkemiz adına büyük bir onur. Benim için büyük bir gurur. Huzurunuzda bütün çocuklarımızı, onları yetiştiren anne ve babalarını, her daim onlarla beraber olan hocalarını, bütün aileyi tebrik ediyorum. Bize büyük gurur ve mutluluk yaşattılar. İnşallah başarılarının devamını diliyorum. 87 ülkenin katıldığı şampiyonada 4. olarak 8 madalyayla ülkemize tarihteki bir ilki yaşattılar." ifadelerini kullandı.

Organizasyonu 3 altın madalyayla tamamlayan milli sporcu Merve Tuncel ise "Öncelikle gençler kategorisinin en önemli yarışmalarından birinden böyle bir sonuçla geri dönmek gurur verici. Ülkemi böyle büyük bir şampiyonada güzel sonuçlarla temsil etmekten çok mutluyum. Madalya için çok çalıştık. Sezonun son yarışıydı. Yoğun bir sezonu güzel bir şekilde kapattık." değerlendirmesinde bulundu.

Erkeklerde altın madalya kazanan Sanberk Yiğit Oktar da sezonun son yarışından çok güzel bir sonuçla ayrıldıklarını ve iyi bir tatili hak ettiklerini ifade etti.

Milli kafile, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından havalimanından ayrıldı.

YORUMLAR
500
PKK üyesi kadın terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak tutuklandı PKK üyesi kadın terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak tutuklandı PKK ŞÜPHELİSİ İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YAKALANDI PKK ŞÜPHELİSİ İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YAKALANDI
Kaynak: AA

İstanbul Havalimanı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Şampiyonası'nda 8 madalya kazanan genç milli yüzücüler yurda döndü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:03 Süper Lig kulüplerinden silahlı saldırıya uğrayan TFF'ye destek ziyareti: İnşallah bunlar meczup olaylardır
17:35 Jorge Jesus'un Okan Buruk'u görmezden geldiği görüntüler sosyal medyayı salladı! Gerçek daha sonra anlaşıldı
17:19 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine yanıt
17:16 Türkiye-Yunanistan arasında tansiyon had safhada! Ünlü profesörün "ABD Türkiye'ye saldırabilir" sözleri akıllara geldi
17:04 Mahalle maçında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
16:54 Tuvalette çocukları izlerken yakalanan yaşlı adamla ilgili yeni gelişme! 'Teşhir suretiyle cinsel taciz' suçlamasıyla yargılanması istendi
16:51 Avrupa Şampiyonası son 16 turu için önemli adım! 12 Dev Adam, Belçika'ya acımadı
16:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a bir gözdağı daha: Benim bu anlattıklarım bir rüya değil
16:37 TFF ziyaretinde gülümseten anlar! Ali Koç'tan Erden Timur'a: Ne para harcadın ya
16:26 Ali Koç, Ankaragücü-Beşiktaş maçında yaşanan saldırıya dair konuştu: Bu saldırı tüm takımlara yapılmıştır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 18:39:08. #1.12#
SON DAKİKA: Dünya Şampiyonası'nda 8 madalya kazanan genç milli yüzücüler yurda döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement