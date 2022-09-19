4. Dünya Göçebe Oyunları'na isteyen karavanıyla isteyen çadırıyla katılabilecek - Son Dakika
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4. Dünya Göçebe Oyunları'na isteyen karavanıyla isteyen çadırıyla katılabilecek

19.09.2022 13:20
4. Dünya Göçebe Oyunları'na isteyen karavanıyla isteyen çadırıyla katılabilecek

Dünya Göçebe Oyunları Organizasyon Komitesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, Bursa'nın İznik ilçesinde 29 Eylül-2 Ekim'de gerçekleştirilecek 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda farklı aktivitelerle keyifli anların yaşanacağını söyledi.

Dünya Göçebe Oyunları Organizasyon Komitesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, Bursa'nın İznik ilçesinde 29 Eylül-2 Ekim'de gerçekleştirilecek 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda farklı aktivitelerle keyifli anların yaşanacağını söyledi.

Kazancı, yaptığı açıklamada, oyunlara yönelik hazırlıkların hızlandığına dikkati çekti.

Organizasyon sonrası turistlerin gezebileceği ve festival alanı olarak kullanabileceği alanlar bırakacaklarını belirten Kazancı, "Üst düzey protokolün çadırları olacak. Bu çadırların ortasına Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir kardeşlik çınarı dikilecek. 6-7 ülkeden gelen toprak ve sularla dikimini yapacağız." dedi.

"Misafirlerimiz Orhun anıtlarının birebir replikalarını görebilecek." diyen Kazancı, şu görüşlere yer verdi:

"İsteyen karavanıyla, isteyen çadırıyla burada kalıp oyunları izleyecek. Çocuk oyun alanları ahşap ipler kullanılarak yapıldı. Oyun alanında bir çocuk eğitim grubu olacak. Okçuluk Vakfımız misafirlerimizin ok atmayı deneyimlemesini sağlayacak. Üç tane ok savaşları alanımız mevcut. Paintballün okla oynanan bir versiyonunu misafirlerimizle buluşturacağız. Otantik köyümüzde evrensel tatlar deneyimlenebilecek."

Türki Cumhuriyetlerin yemeklerinin ücretsiz dağıtılacağını kaydeden Kazancı, "İsteyen misafirlerimiz ata da binebilecek. Çocuk at binme alanlarında midilliler olacak. Ayrıca bakır, çini ve demir atölyelerimiz olacak. Organizasyon belli bir saatte bitecek ancak karavancılar, çadırcılar yazlık sinemamızda keyif yapabilecek." bilgisini paylaştı.

"Dünyanın en büyük geleneksel spor organizasyonu"

Kazancı, 600 dönümlük arazide yapılan çalışmalarla Türk dünyasının geleneksel sporlardaki öncü rolünü tüm dünyaya göstereceklerini vurgulayarak, "Dünya Göçebe Oyunları, Türk Devletler Teşkilatının devlet başkanları düzeyinde kararlaştırılmış dünyanın en büyük geleneksel spor organizasyonu. Burada 5 bin seyirci kapasiteli, demontal ana tribünümüz olacak. Bunun yanı sıra diğer tribünler, güreş ve okçuluk alanları da mevcut. Ayrıca yeme içme alanları, geleneksel el sanatlarının ziyaretçilerle buluşacağı etno pazar, ibadet alanları, ateş başı sohbetleri için doğal amfiler, atlı sporlar için 500 at barınağı ile at deneyimleme ve okçuluk eğitim alanları yer alacak." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Göçebe Oyunları'nın büyük bir kültür organizasyonu olduğunu anlatan Kazancı, " Dört gün boyunca kültürler kaynaşırken geleneksel sporlar üzerinden barış mesajları verilecek. Güreşten atlı sporlara, okçuluktan çeşitli takım oyunlarına kadar 40'ın üzerinde sportif yarışma düzenlenecek. Ülkeler renkli gösterilerini sergilerken, geleneksel oba kültürü yaşatılacak, evrensel ve yerel tatlar deneyimlenecek." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki ekolojik yaşama hiçbir şekilde zarar vermeden çalıştıklarını aktaran Kazancı, "1600 sporcu konaklayacak. Atların konaklayabilmesi ve idman yapabilmesi için alanlarımız hazır. Seyislerin kalabileceği 200 adet çadırımız olacak. Dört helikopter pisti yaptık. Bu pistleri bizden sonra tenis oynanabilecek şekilde planladık." şeklinde görüş belirtti.

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Kaynak: AA

Bursa, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 4. Dünya Göçebe Oyunları'na isteyen karavanıyla isteyen çadırıyla katılabilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: 4. Dünya Göçebe Oyunları'na isteyen karavanıyla isteyen çadırıyla katılabilecek - Son Dakika
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