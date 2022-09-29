SPOR Dünya İniş Kaykay ile Hız Kızağı Şampiyonası Hasandağı'nda yapılacak

Dünya İniş Kaykay ile Hız Kızağı Şampiyonası Hasandağı'nda yapılacak

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA) - Aksaray'da 7-9 Ekim tarihlerinde 30 ülkeden 130 sporcunun katılımıyla Hasan Dağı'nda Dünya İniş Kaykay Şampiyonası ve Hız Kızağı Şampiyonası yapılacak.

Türkiye'nin en genç volkanik dağlarından biri olan 3 bin 268 metre yüksekliğindeki volkanik Hasandağı'nda Dünya İniş Kaykay Şampiyonası ve Hız Kızağı Şampiyonası düzenlenecek.

Dünya Kaykay Şampiyonası Aksaray Sorumlusu Abdullah Kahraman, 'Şampiyonamız Türkiye'de ilk olacak ve Hasan Dağı'nda yapılacak. Bu organizasyonu sosyal medya ve yayın platformlarında 1 milyon kişi izleme imkanı bulacak. İlk gün antrenman yarışları, ikinci gün elemeler ve üçüncü gün final yarışlarıyla şampiyonamızı sonlandıracağız. 4 kilometrelik alanda gerçekleştirilecek yarışmalarımız için en virajlı alanları seçtik. Çok uygun bir pistimiz oldu. Şampiyonaya katılan tüm sporcuları şehrimizde en iyi şekilde ağırlayacağız' dedi.

'DÜNYANIN EN UZUN PARKURUNU AKSARAY'DA TESPİT ETTİK'

Dünya İniş Kaykay Şampiyonası ve Hız Kızağı Şampiyonası'nın Türkiye temsilcisi Cüneyt Gazioğlu ise şöyle konuştu:

'Bu organizasyonu ilk kez ülkemizde Aksaray'ın Hasan Dağı'nda gerçekleştireceğiz. Burada çok muhteşem bir parkur olduğunu saptadık. İngiltere'den gelen yer çekimi sporları federasyonu başkanı da bu parkuru deneme fırsatı buldu. Bizlere inanılmaz bir parkur olduğunu ve dünyadaki en uzun parkurun burası olduğunu belirtti. 4 kilometrelik çıkardığımız parkurun hem dönüşleri, eğimi ve arka plan manzaraları açısında eşsiz bir yarış alanı sağladı. Ülkemiz dünyadaki en dağlık yerlerden bir tanesi. Buda kayak ve Snowboard da olduğu gibi dağlarımızdan turizm adına faydalanmamız açısından çok değerli. Bizlerde bunu ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Hem hız kızağı hem de iniş kaykayı ülkemizin birçok yerinde uygulanabilecek potansiyele sahip. Bu yollar sayesinde yakın ve uzak ülkelerden buralara turizm akışı sağlayabiliriz. Burada 150 kilometre hızla aşağı iniyorsunuz ve bunun yanında 30 kilometre ile tadını çıkarıyorsunuz. Biz hem kızakta hem de kaykay da bunu yakalayabileceğimize inanıyorum. Hasan Dağı bu konuda çok elverişli.'

'EN HIZLI YE HEYECANLI YARIŞLAR HASAN DAĞI'NDA YAPILACAK'

Dünya Yerçekimi Sporları Federasyonu Başkanı William Stephenson, İngiltere'den kaykay şampiyonası için geldiğini söyledi. Stephenson, 'Hasan Dağı parkur alanını çok iyi buldum. Havası da çok güzel ve yarışlar için birkaç küçük düzenleme yapacağız. Burada önümüzdeki 10 yıl içinde planlamalarımızı yapmaya başladık. Aksaray'da en büyük şampiyonaları Hasan Dağı'nda yapmayı planlıyoruz. Bu bir başlangıç biliyorum ama bundan sonraki yarışmaların daha da büyüyerek devam edeceğinden şüphem yok. Dünyada bu spor 4 ile 4,5 dakikada yapılıyor. Bugün 10 dakikalık bir sürüş yaptık ve inanılmaz bir keyif aldım. Dünyada 10 dakika süren hiçbir platform yok. Bu yüzden çok heyecanlandım. Bu serideki en heyecanlı ve en mücadeleci yarışmalar olacak' diye konuştu.