Dünya İniş Kaykay ve Hız Kayağı Şampiyonası Hasan Dağı'nda başladı - Son Dakika
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Dünya İniş Kaykay ve Hız Kayağı Şampiyonası Hasan Dağı'nda başladı

08.10.2022 14:38
Dünya İniş Kaykay ve Hız Kayağı Şampiyonası Hasan Dağı'nda başladı

Dünya İniş Kaykay ve Hız Kayağı Şampiyonası Hasan Dağı'nda 130 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Dünya İniş Kaykay ve Hız Kayağı Şampiyonası Hasan Dağı'nda 130 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi koordinasyonunda Hasan Dağı'nda düzenlenen şampiyona, 30 ülkeden 130 sporcunun eleme yarışlarıyla başladı.

Şampiyonanın açılış programında konuşan Vali Hamza Aydoğdu, Ihlara Vadisi'ni de içinde bulunduran Aksaray'a gelen tüm sporculara başarılar diledi.

Dünya İniş Kaykay ve Hız Kayağı Şampiyonası'nın Aksaray'a hayırlı olması temennisinde bulunan Aydoğdu, "Misafirlerimiz kentimizde inşallah güzel anlar yaşar. İnşallah kazasız, belasız bir yarışma olur. 30 ülkeden gelen 130 sporcuyu Aksaray'da ağırlamaktan çok mutluluk duyuyoruz. Manzaranın keyfini çıkarmanız dileğiyle, Allah'a emanet olun." diye konuştu.

Dünya Yer Çekimi Sporları İniş Kaykay ve Hız Kızağı Federasyonu Başkanı William Stephenson da Hasan Dağı'nın potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirtti.

Uzun bir parkurun olmasının yanında hızlı ve mücadeleci yarışların olacağını aktaran Stephenson, "Bunlar bizim için çok önemli. Bu organizasyondan sonra buraya daha çok sporcu katılacak." dedi.

Dünya İniş Kaykay ve Hız Kayağı Şampiyonası Aksaray Sorumlusu Abdullah Kahraman ise bu şampiyonanın Türkiye'de ilk defa Hasan Dağı'nda gerçekleştirildiğini söyledi.

Hasan Dağı parkurunun çok iyi olduğuna değinen Kahraman, "Dünyadaki en uzun kaykay parkuru şu anda Türkiye'de. Bu şampiyonayı Aksaray'da düzenlememizden büyük gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Aydoğdu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer'in start vermesiyle şampiyona başladı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Dünya İniş Kaykay ve Hız Kayağı Şampiyonası Hasan Dağı'nda başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Dünya İniş Kaykay ve Hız Kayağı Şampiyonası Hasan Dağı'nda başladı - Son Dakika
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