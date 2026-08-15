Dünya Karakucak Güreş Şampiyonası Ankara'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünya Karakucak Güreş Şampiyonası Ankara'da

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Başpehlivanlığa ulaşacak sporcu, 100 bin dolar para ödülünün sahibi olacak

Dünya Karakucak Güreşi Şampiyonası'nın ikincisi, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun açıklamasına göre Dünya Güreş Birliğinin (UWW) faaliyet takviminde yer alan şampiyona, Keçiören'de düzenlenecek.

Bağlum Şehit Hüseyin Demirtaş Stadı'ndaki organizasyonda 33 ülkeden sporcular, farklı kilolarda er meydanına çıkarak dünya şampiyonluğu için mücadele edecek.

Organizasyonla geleneksel karakucak güreşinin yeni nesillere aktarılması ve uluslararası alanda tanıtılması hedefleniyor.

Milli takım kadrosu

Büyükler kategorisinde yapılacak Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek pehlivanlar şöyle:

50-55 kilo: Halil Gökdeniz

60 kilo: Şaban Kızıltaş

65 kilo: Hamza Zopalı

70 kilo: Ferhat Kılıç

75 kilo: Fazlı Eryılmaz

80 kilo: İsmet Çiftçi

85 kilo: Coşkun Keleş

90 kilo: Harun Kılıç

+90 kilo (Ağır sıklet): Feyzullah Aktürk

Büyük ödül

UWW'nin sitesindeki ödül tablosuna göre, dokuz sıklette toplam 326 bin dolar para ödülü dağıtılacak.

+90 kiloda birinci olarak başpehlivanlığa ulaşacak isim, 100 bin dolar para ödülünü kazanacak. Bu sıklette ikinci 30 bin, üçüncüler ise 15'er bin dolar alacak.

90 kiloda birinci 20 bin, diğer 7 sıklette ise şampiyon pehlivanlar 10'ar bin dolarla ödüllendirilecek.

Başpehlivan geçen yıl Feyzullah Aktürk oldu

İlki 17 ülkeden 118 sporcunun katılımıyla geçen yıl Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen organizasyonda, ağır sıklette Feyzullah Aktürk şampiyonluğa ulaştı.

Takım sıralamasında ise Türkiye birinci, İran ikinci, Azerbaycan üçüncü oldu.

Öte yandan, bugün Keçiören'de karakucak güreş festivali de düzenlenecek. Festival kapsamında minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde güreş müsabakaları yapılacak.

Kaynak: AA

Ankara, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Karakucak Güreş Şampiyonası Ankara'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de altın dolandırıcılığı kuyumcu sayesinde önlendi Eskişehir'de altın dolandırıcılığı kuyumcu sayesinde önlendi
Tünel Göçüğünde bilanço ağır 20 kişi mahsur kaldı, 7 kişi can verdi Tünel Göçüğünde bilanço ağır! 20 kişi mahsur kaldı, 7 kişi can verdi
İzmir’de darp edilen adam metruk evde ölüme terk edildi İzmir'de darp edilen adam metruk evde ölüme terk edildi
Helal olsun sana Fark edince hemen aracından inip yanlarına gitti Helal olsun sana! Fark edince hemen aracından inip yanlarına gitti
Diyarbakır’da minibüs traktöre çarptı: 2 ölü, 6 yaralı Diyarbakır'da minibüs traktöre çarptı: 2 ölü, 6 yaralı
Kendisinden haber alınamayan yaşlı adamın cansız bedeni kanalda bulundu Kendisinden haber alınamayan yaşlı adamın cansız bedeni kanalda bulundu

09:48
Erden Timur’a taraftardan çağrı: Abi, kurtar bizi
Erden Timur'a taraftardan çağrı: Abi, kurtar bizi
09:33
Süleymancıların kara deposu Torbalarca evrakı imha etmişler
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler
09:08
Galatasaray’da neler oluyor Binlerce taraftar aynı çağrıyı yaptı
Galatasaray'da neler oluyor? Binlerce taraftar aynı çağrıyı yaptı
08:55
AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu
AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu
08:38
Olur mu dersiniz Altın için yapılan yıl sonu tahmin şaşırttı
Olur mu dersiniz? Altın için yapılan yıl sonu tahmin şaşırttı
08:30
Resmi Gazete’de yayımlandı: Araç kiralamada sistem baştan aşağı değişiyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: Araç kiralamada sistem baştan aşağı değişiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 09:59:51. #7.12#
SON DAKİKA: Dünya Karakucak Güreş Şampiyonası Ankara'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.